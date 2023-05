FCK-spillere jubler over Brøndby-scoring: - Helt sindssygt!

Det er ikke tit, at FC København ligefrem holder med Brøndby, men mandag aften var en undtagelse.

For efter københavnerne mandag havde kriget en 2-1-sejr hjem over Viborg, var det lynhurtigt frem med telefonerne i omklædningen.

Der var en kamp på Vestegnen, de skulle følge med i.

Og da den fremmødte presse var i gang med at interviewe målscorer Jordan Larsson, lød der pludselig et kæmpe jubelbrøl fra FCK's omklædningsrum. Brøndby havde netop scoret til 2-0 mod FC Nordsjælland.

- Hahaha! Det er helt sindssygt. Vi håber, at det holder, lød den umiddelbare reaktion fra den svenske stjerne, der satte gæsterne i gang med sin scoring til 1-0 i sejren over Viborg.

Jordan Larsson kunne ikke skjule sin begejstring, da pressen kunne fortælle ham, at FCK er tæt på at kunne kalde sig for danske mestre. Foto: Ernst van Norde

Rasmus Falk var efterfølgende også i det glade hjørne, da han i første omgang svarede ironisk på, at Brøndby var foran 2-0.

Annonce:

- Det kommer som et chok for mig, sagde han, inden han grinede højlydt.

- Det er jo en speciel situation, fordi ting kan gå hurtigt i fodbold, og vi må og skal ikke fejre noget som helst.

Rasmus Falk var ikke selv en del af den vilde fejring i omklædningsrummet, da Brøndby kom yderligere foran mod FCN, understregede han.

- Jeg har ikke været derinde, da det skete, men jeg tror da bare, de er glade for, at de har vundet den her kamp, lød det igen med et stort grin fra Rasmus Falk, der havde svært ved at skjule sin begejstring over, hvor tæt guldet er på at lande i FCK.

FCK-chef vil ikke fejre noget

Anderledes mat i sin udstråling var Jacob Neestrup. For selvom FCK-træneren kunne forstå, at Brøndby var i front, så ville han ikke tale det mindste om guld.

- Jeg kommer ikke til at fejre noget som helst. Mit mindset er, at vi ikke skal dale en procent. Vi har tabt mod Randers de sidste to gange i Parken, og vi skal bare vinde på søndag.

- Hvis tilfældet skulle være noget andet, må du tage en bil og køre efter os, og så står jeg klar ude på 10'eren (FCKs træningsanlæg, red.) om fire timer. Så kan det godt være, at svaret er noget andet dér, siger han.

I skrivende stund er FC Nordsjælland bagud 4-1 mod Brøndby. Dermed er FC København ikke mange minutter fra at kunne kalde sig danske mestre.