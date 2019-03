FCK-stjerne får frataget mål

Var det Robert Skov, der scorede FC Københavns mål til 2-2 mod FC Nordsjælland?

I første omgang var svaret nej, så blev det ændret til et ja, og nu er det så slået fast én gang for alle, at svaret er nej. 2-2-udligningen var et selvmål af FC Nordsjælland-profilen Victor Nelsson.

Kampens dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt oplyste efter kampen, at Robert Skov var blevet krediteret målet, men nu meddeler Divisionsforeningen til bold.dk, at scoringen bliver noteret som et selvmål.

Dermed er Robert Skov tilbage på 22 mål i denne sæson.

