FCK-stjerne floppede midt i guld-fest: Se karaktererne her

FC København sikrede sig mesterskabet i et underholdende opgør, hvor flere FCK-profiler var stærkt spillende - en enkelt havde dog en elendig dag på græstæppet i Parken

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København er danske mestre for 13. gang i historien.

Det blev en kendsgerning efter 3-2 sejren over rivalerne for Brøndby. Det var således femte gang i historien, at guldet blev sikret mod netop Brøndby.

Hos de nykårede danske mestre leverede Peter Ankersen, Robert Skov, Rasmus Falk og Dame N’Doye en storslået indsats.

Til gengæld var Denis Vavro helt ved siden af sig selv. Det var ikke på præstationen mod Brøndby, han bliver solgt til Premier League.

Hos Brøndby stod Simon Tibbling og Simon Hedlund stærkest i billedet.

Sådan spillede de:

FCK

Jesse Joronen 3

På en dag, hvor han ikke havde særlig travlt, var han chanceløs ved begge Brøndby-scoringer. Han blev i begge tilfælde solgt af Denis Vavro.

Peter Ankersen 5

Meget veloplagt. Konstant udfordrende og med i mange overlap på højrekanten. Fremragende oplæg til 3-2 træfferen, som Falk scorede på.

Denis Vavro 1

Det blev bestemt ikke hans dag. Kæmpe fejl ved Brøndbys føringsmål og uheldigt selvmål. Han lænede sig desuden op ad et rødt kort før pausen.

Andreas Bjelland 4

Den store, rolige forsvarsgeneral tog ingen chancer. Når han kom i tvivl, sparkede han langt. Solid præstation defensivt.

Nicolai Boilesen 4

Solid indsats og medvirkende i mange af de offensive aktioner på venstrekanten. Stort overblik og solid i defensiven, hvor han fik lukket godt af.

Robert Skov 5

Mål og oplæg fra Superligaens topscorer, selv om straffesparket burde være underkendt. Han leverede et markant aftryk og var også med i sejrsmålet.

Carlos Zeca 4

FCK-kaptajnen fylder meget på den centrale del af banen. Balancespilleren, der evner at tage temperaturen på kampen, spiller med stort overskud.

Rasmus Falk 5

Matchvinderen, der sikrede guldet. Han bliver bare bedre og bedre. Hvilket løbearbejde og enorme arbejdsradius. Han er blevet en markant profil på guldholdet.

Viktor Fischer 3

Han var med i en del, men det blev aldrig kampen, hvor han blev den store, markante profil. Men man kan altid forvente enorm energi fra hans side.

Dame N’Doye 5

Mål og oplæg fra en mand, der ikke kunne træne i ugen på til kampen. Hans tilstedeværelse alene har stor betydning for FCK. Et monster i duellerne.

Jonas Wind 4

Han scorede ikke, men han leverer i sandhed varen. Passer godt i samspillet med N’Doye. Blev udskiftet 20 minutter før tid.

Fik ikke nok spilletid til at få karakter.

Nicolaj Thomsen -

Blev skiftet ind i det 72. minut

Sotirios Papagiannopoulos -

Han fik blot de sidste minutter på banen.

Ståle Solbakken 5

FCK-træneren kan igen glæde sig over en guldmedalje oven på et forår, hvor FCK har været i særklasse.

Brøndby

Brøndby spillede fint, men måtte i sidste ende se sig besejret af FCK. Foto: Lars Poulsen

Marvin Schwäbe 3

Så lidt passiv ud, da N’Doye sparkede den ind fra kanten af feltet, men leverede også en stor redning på et hovedstød efter pausen. Jævn indsats.

Jens Martin Gammelby 2

Begik straffesparket, som FCK udlignede på og leverede på ingen måder en overbevisende indsats. Problemer overfor Fischer og Boilesen.

Hjörtur Hermannsson 3

Islændingen gør ikke tingene sværere end de er. Men han havde rigeligt at se til overfor N’Doye og Wind. Samspillet med Arajuuri virkede ikke helt afstemt

Paulus Arajuuri 2

Han var udfordret i duellerne mod både Wind og N’Doye. Fik en advarsel før pausen og lænede sig op ad rødt kort før pausen. Marginalt bedre efter pausen.

Kevin Mensah 3

Når han er klar, skal han spille venstre back. Havde næstsidste fod på bolden ved udligningen til 2-2. Dynamisk offensivt og lidt udfordret før pausen defensivt.

Josip Radosevic 2

Det var ikke meget væsen kroaten gjorde af sig på den defensive midtbane. Han fik en advarsel, men var udfordret overfor de tekniske stærke FCK-spillere.

Dominik Kaiser 3

Tyskeren sled og slæbte centralt, men han fik for lidt ud af anstrengelserne og fik aldrig sat sit aftryk. Han blev udskiftet mod slutningen af opgøret.

Hany Mukhtar 3

I modsætning til andre kampe i mesterskabsslutspillet var han mere veloplagt og motiveret. Men det er stadig ikke den ’gamle’ Mukhtar fra sidste sæson.

Simon Tibbling 4

Scorede i kampens åbning og leverede en af sæsonens bedste præstationer. Kom med enorm energi. Stort løbearbejde og oftest i en god spilbar position.

Kamil Wilczek 3

Den syvende kamp i mesterskabsspillet uden at score. Polakken havde en fod med i 1-0 målet, men han er uskarp og savner selvtillid.

Simon Hedlund 4

Brøndbys bedste. Kæmpe energibundt med stort løbearbejde. Oplæg til 1-0 målet og en konstant trussel overfor FCK-defensiven. Udskiftet til sidst

Besar Halimi -

Han kom ind mod slutningen og får ikke karakter, fordi han ikke spillede 20 minutter.

Mikael Uhre -

Han fik de sidste minutter og får derfor ikke karakter.

Ante Erceg -

Han kom ind mod slutningen og får ikke karakter.

Martin Retov 3

Det var ikke sådan han havde drømt om at fejre sin 39-års fødselsdag. Brøndby prøvede, men stod ikke distancen.

