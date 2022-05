FCK-stjerne stikker til FCM: 'Gummiben?'

FC Midtjyllands drømme om at indhente FC København og løbe med guldet i denne sæson led et alvorligt knæk torsdag aften, og efterfølgende er københavnernes Kamil Grabara grebet til tasterne for at sende en stikpille i midtjydernes retning.

Bo Henriksens mandskab leverede ellers et flot comeback i kampen mod Brøndby IF og kom foran kort før tid - men den føring varede blot til det 95. minut, hvor Andreas Bruus udlignede for de blå-gule til slutresultatet 2-2.

Og midtjydernes pointtab fik så Kamil Grabara til tasterne.

'Drengene fra Vestegnen. Hvordan var det? Gummiben?', skriver FC København-keeperen på det sociale medie Twitter umiddelbart efter slutfløjt.

Det er en tydelig reference til, at Bo Henriksen har snakket en hel del om 'gummiben' og 'gummi-guf' i FC København over de seneste uger.

Med torsdagens resultat på MCH Arena er FC København nu tre point foran FC Midtjylland i tabellen, mens københavnerne også har en markant bedre målscore med to kampe igen. Dermed er FCK favoritter til guldet.

