FCK-stjerner amok over Brøndby-scoring

- Kvistgaarden! Kvistgaarden! Kvistgaarden!

Det er nok første og sidste gang, at Brøndby-profilen Mathias Kvistgaarden kommer til at opleve, at en gruppe FC København-spillere synger hans navn i en vild jubelrus.

Årsagen til at spillere som Davit Khocholava, Mohamed Daramy og Viktor Claesson skrålede Kvistgaardens navn i kor var, at den unge Brøndby-angriber netop havde scoret til 3-0 i kampen mod FC Nordsjælland.

En kamp, som FCK-spillerne fulgte tæt med i fra deres telefoner og computere på turen hjem fra Viborg, hvor de selv netop havde vundet 2-1.

Da kampen blev fløjtet af på Vestegnen, holdt FCK-bussen ind på en rasteplads i Jylland og tømte en Circle K for dåseøl, og så var der ellers dømt partybus på vej hjem til København.

Festen fortsatte på Frederiksberg og efterfølgende på natklubben Museo, hvilket også har betydet, at FCK-stjernerne har fået to fridage til at komme sig over tømmermændende.

Sendte mesterskabet til rivalerne

Mathias Kvistgaarden endte med at score hattrick i Brøndbys 5-1-sejr over FC Nordsjælland og sendte dermed endegyldigt guldet til deres evige arvefjender fra Østerbro, men det var ikke noget, som der var fokus på på Vestegnen.

- Vi ønsker FC København stort tillykke med mesterskabet. Det er et fortjent mesterskab, når man ligger nummer ét efter 32 spillerunder, sagde cheftræner Jesper Sørensen efter kampen.

FC København skal på søndag holde guldfest, når Randers FC kommer forbi, mens Brøndby skal forsøge at spolere AGF's drømme om bronzemedaljer.

Efter at have sikret sig sejren i Superligaen blev FCK-spillerne taget imod på Frederiksberg Rådhus i en vanvittig fejring natten til tirsdag FCK tog hul på guldfejringen, da de kom hjem til København sent mandag aften.

