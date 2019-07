FCK-stjernes naboer: - Kunne være gået grueligt galt

Den populære Superliga-spiller og nu tidligere AGF-profil Jens Stages opsigtsvækkende skifte fra Fredensvang til Parken i hovedstaden og mastodonten FC København er ikke blevet taget lige godt imod af alle.

I weekenden blev den 22-årige fodboldspillers lejlighed på Eckersbergsgade i det centrale Aarhus nemlig udsat for hærværk og brandstiftelse.

En eller flere ukendt gerningsmænd kastede natten til søndag - nærmere bestemt omkring klokken 02 - en genstand ind gennem en rude, hvorefter der opstod en mindre brandskade i lejligheden, inden ilden gik ud.

I lejligheden befandt sig to personer, men ingen af dem kom noget til, fremgår det af Østjyllands Politis døgnrapport.

Ekstra Bladet har været i kontakt med lejlighedens beboere, men de har ikke ønsket at udtale sig vedrørende den alvorlige episode.

Det er tilsyneladende ikke alle i det aarhusianske fodboldmiljø, der kan acceptere Jens Stages skifte til FCK. Foto: Claus Fisker

Østjyllands Politi har bekræftet, at de natten til søndag via 112 modtog en anmeldelse, og at hændelsen nu efterforskes som en brandstiftelse.

Samtidig vil politiet gerne høre fra vidner, der har set mistænkelige personer på Eckersbergsgade den pågældende nat.

Rystede beboere: - skræmmende

Mandag var Ekstra Bladet til stede ved Superliga-profilen Jens Stages adresse på Eckersbergsgade i det centrale Århus.

Det var umiddelbart ikke til at se, at der natten til søndag havde været både politi og brandvæsen til stede på den nu tidligere AGF-spillers bopæl.

Men den knuste rude var dog alligevel et bevis på, at der var blevet begået en alvorlig handling. En handling, som meget vel kan være den mest alvorlige af sin slags begået mod en dansk fodboldspiller og idræts-personlighed.

En hændelse, som Østjyllands Politi altså nu efterforsker som hærværk og brandstiftelse.

På en gade, hvor alt ellers normalvis ånder fred og ro, var utrygheden til at spore … Og forargelsen over, at en kendt sportsmand i Danmark kan blive udsat for så alvorlig en gerning, var stor blandt de naboer, som Ekstra Bladet talte med:

‘Skræmmende’, ‘dybt godnat’ og ‘ren fanatisme …’ var de umiddelbare reaktioner.

- Kunne være gået grueligt galt

Beboerne i området var rystede over den voldsomme episode natten til søndag.

Den 21-årige nabo Kevin Jensen var lettet over, der ikke skete mere:

- Jeg vågnede ved, at de der kom en masse larm nede fra gaden og en helvedes masse blink … Der var tre brandbiler. Jeg blev selv i tvivl om, om jeg skulle skynde mig ud af min lejlighed. Det var lige voldsomt nok!

- Det første, jeg tænkte, var, at det sikkert nok var nogle sure AGF-fans … Men altså, det er sgu noget underligt noget at gøre under alle omstændigheder. Det kunne jo være gået grueligt galt, hvis der ikke var nogle, der havde opdaget det.

- Jeg kunne godt selv lugte røgen … Det lugtede brændt. Heldigt, at der ikke skete mere. Det er jo noget gammel lort, det her, så det hele kunne jo hurtigt futte af. Det er helt forfærdeligt at tænke på, sagde Kevin Jensen og sluttede:

- Hvad kan få folk til at gøre sådan noget? Fodboldfans siger, de vil gå langt, men så langt … Det er alligevel slemt.

Emil Nex forstår ikke, hvad der kan få folk til at antænde en fodboldspillers lejlighed. Foto: Ernst van Norde.

28-årige Emil Nexs storebror reagerede hurtigt og var med til at vække den pågældende opgangs beboere, inden politi og brandvæsen blev tilkaldt.

- Først troede jeg, at det var noget fyrværkeri, der blev kastet ind, men det viste sig at være en røgbombe? Og så gik der ild i vindueskarmen. Det virker jo helt sindssygt og åndssvagt. Bare fordi han har skiftet klub?

- Man må virkelig gå alt, alt for meget op i fodbold, hvis Jens Stage ikke må skifte klub - han havde jo endda selv ønsket at komme til FCK. Det skal han da også have lov til. Og hvis AGF kan acceptere det, så skal fansene sgu også! Heldigt, at nogen opdagede det med det samme, sagde naboen Emil Nex.

- Forkasteligt

Netop hjemvendt fra sommerferie var 51-årige Bjørn også overrasket over weekendens ballade:

- Det er da forkasteligt. At give sig til at kaste ting på folks hjem. Jeg har slet ikke indtryk af, at vi har set det her før … Jeg kan dårligt huske, at der har været indbrud i nabolaget.

- Men det er mærkeligt … Hvad der kan få folk til at gøre sådan noget? Nu handler det her om en sportsmand, men det kunne jo have været mange andre personer også … Det er vildt at gå til yderligheder på den måde - sport plejer jo ellers at være så folkeligt, sagde han.

Østjyllands Politi er gået i gang med efterforskningen af sagen, men oplyser samtidig, at det stadig er for tidligt at snakke om motiver.

Klubberne fordømmer De to Superliga-klubber AGF og FC København tager begge skarpt afstand fra weekendens hændelse. - Vi fordømmer på det kraftigste den slags handlinger og tager skarpt afstand til dem. Vi har tilbudt vores hjælp til politiets efterforskning og vi håber, at gerningsmændene findes og bliver stillet til ansvar, siger AGF-direktør, Jacob Nielsen, til klubbens hjemmeside. Hverken FCK eller Jens Stage har ønsket at kommentere sagen yderligere, men afventer politiets efterforskning. Den 22-årige midtbaneslider var inden sit skifte til Hovedstaden en særdeles populær skikkelse blandt AGF-tilhængerne. Jens Stage er opvokset i Århus og udviklede sig i sin tid på Fredensvang til et mindre klubikon. Fredag mødes netop FC København og AGF i Superligaens 2. spillerunde. Tidligere sager med chikane af spillere: Ulrik Laursen skiftede med øjeblikkelig virkning til liga-rivalerne fra FC København tilbage i januar 2008. Her blev Laursen som følge af skiftet en utrolig upopulær skikkelse blandt OB’s fans, hvor han blev udsat for både kritik og forargelse. Til sidst kulminerede det med, at hans hus blev udsat for hærværk - da hans hus og bil blev overmalet med grafitti. Da Thomas Frandsen tilbage i januar 2003 skiftede fra Viborg FF til ærkerivalerne fra FC Midtjylland blev også han en meget upopulær person blandt Viborg-fansene. Thomas Frandsen blev blandt andet chikaneret på sin hjemmeadresse. Her havde utilfredse fans efterladt provokerende billeder på hans hoveddør. På hoveddøren fandt han Thomas Frandsen et foto af en gris med teksten: ‘Forræderiske svin’.

Se også: Politi og klub i opråb: Satte ild til Superliga-stjernes lejlighed

Se også: Lyndebut i FCK-trøjen: Han er så helstøbt og klar

Se også: Stig Tøfting: De lukker ikke hullet til FCK