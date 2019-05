FCK tænder de røde derby-lamper

Når FC København på søndag krydser klinger ærkerivalerne Brøndby IF, bliver tribunerne fyldt op til randen med tilskuere.

Således kan FC København på sin hjemmeside annoncere, at der nu er udsolgt til opgøret. Lige under 36.000 tilskuere ventes i Parken søndag eftermiddag.

Med så mange tilskuere vil derbyet blive den kamp i sæsonens mest tilskuerbesøgte kamp i denne sæson. Hidtil er det mest besøgte opgør også mellem FC København og Brøndby IF, da 27.248 tilskuere så 3-1-sejren tilbage den 12. august.

Alltime-rekorden for tilskuere til en enkelt kamp i Superligaen blev sat den 30. april 2006, da FC København på hjemmebane i Parken spillede 0-0 mod Brøndby IF. Syv gange i historien er der kommet over 40.000 tilskuere til derby, men det er ikke længere muligt efter en ombygning af Parken i 2009.

Et mesterskab i vente

Det kan blive en mærkedag for FC København, for hvis de vinder opgøret, vil de være sikre på at vinde mesterskabet i denne sæson. Sker det, bliver det femte gang, at FC København sikrer sig mesterskabet matematisk i en kamp mod Brøndby IF.

FC København kan også blive mestre på søndag uanset udfaldet af derbykampen, hvis ikke FC Midtjylland senere på dagen vinder mod OB.

FC København oplyser på sin hjemmeside, at man kan skrive sig på en venteliste, hvis man ikke har fået billet til søndagens derby mod Brøndby IF.

