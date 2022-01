FCK tæt på ønskespiller: Enig med Hammarby

FC København gik all in, og nu ser det ud til, at det gav jackpot.

Københavnerne er nemlig efter tovtrækkeri med Hammarby ifølge Ekstra Bladets oplysninger endelig blevet enige med svenskerne om en pris på den 19-årige kantdiamant Akinkunmi Amoo.

Den unge nigerianer kommer til at koste FCK omkring 33 millioner kroner plus mulige bonusser og videresalg. Dermed ender det på et kompromis mellem de to klubber, der har sloges om den lille dribler.

FC København har de seneste dage budt flere gange på Amoo, men først nu er man nået til enighed med Hammarby. Og i FC København har man da også i et par dage siddet med troen på, at det ville lykkes at få ønskespilleren til kanten.

Det ser nu ud til også, at den tro bliver til virkelighed. Den helt store udfordring i Amoo-handlen var at blive enige med Hammarby, og nu skal man så som altid have de sidste detaljer på plads med spilleren selv og gennemføre det obligatoriske lægetjek.

Dermed er det altså kun de helt uforudsete ting, der kan stille sig i vejen for januars nok største indkøb i Superligaen.

Og hvis det kommer i stand, sker det også efter dramatiske dage, hvor Akinkunmi Amoo blandt andet er blevet beskyldt for at forsøge at presse et FCK-skifte igennem ved at nægte at træne.

Det har den unge nigerianer selv afvist pure, og nu kan han i stedet koncentrere sig om det, der ser ud til at blive næste skridt i karrieren.

Han forventes at blive enig med FC Købehavn og dermed træde ind i en duel om spilletid med klubbens eget kæmpetalent Roony Bardghji

