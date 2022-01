FCK tæt på Wind-salg: Scorer kæmpe millionbeløb

FC København bliver en profil fattigere, men mange millioner rigere, når Jonas Wind sætter sin underskrift på en aftale med Wolfsburg.

Bundesliga-klubben betaler ifølge Ekstra Bladets oplysninger omkring 90 millioner kroner for den 22-årige landsholdsangriber - og så med flere potentielle bonusser oveni det beløb.

Det vil altså banke Jonas Wind helt op i toppen af FC Københavns rekordliste for spillersalg. Her er kun Mohamed Daramys aftale med Ajax større.

Jonas Wind fløj i morges fra Roskilde Lufthavn i privatfly med sin familie til Tyskland for at færdiggøre sin egen aftale og gennemføre lægetjek, men inden da var FC København og Wolfsburg altså blevet enige om rammerne for en transferaftale.

Wind og Boilesen i spil i FCK. Foto: Jens Dresling

Det kom ikke som sådan bag på FC København, at Jonas Wind kunne forsvinde i dette transfervindue. Det var et scenario, man var forberedt på, og det var blandt andet også derfor, at Khouma Babacar blev hentet til klubben fra Sassuolo.

Behovet for forstærkninger er dog stadig til stede i FC København, og troen på at kunne hente kantspilleren Akinkunmi Amoo i Hammarby er ifølge Ekstra Bladets oplysninger stor i FCK.

Det er ikke ensbetydende med, at det lykkes, men han er en spiller, som københavnerne har været vilde med længe, og som man gik all in på at hente i sidste uge.

Derudover skriver B.T., at københavnerne er tæt på at hente Nicolai Jørgensen hjem på en lejeaftale.

Sportsdirektør Peter Christiansen har rigeligt at se til, inden januars transfervindue lukker, når mandag rammer midnat.

