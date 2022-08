FCK tager Daramy med til muligt comeback mod Brøndby

FC Københavns cheftræner, Jess Thorup, tøver tilsyneladende ikke med at gøre brug af nyerhvervelsen Mohamed Daramy.

Offensivspilleren, som tidligere på ugen vendte hjem til klubben på en lejeaftale fra Ajax, er med i truppen til søndagens kamp mod Brøndby.

Det oplyser FCK på sin hjemmeside.

Daramy er vendt hjem efter blot en enkelt sæson i Ajax, hvor han ikke fik den ønskede spilletid.

Med i truppen er også vinterindkøbet Akinkunmi Amoo, som har døjet med skadesproblemer, ligesom netop tilbagevendte Zeca igen kan forberede sig på spilletid.

Som ventet er målmanden Kamil Grabara ikke med i derbyet, efter at han for to uger siden udgik med en hovedskade som følge af et voldsomt sammenstød i kampen mod AaB.

Brøndby-træner Niels Frederiksen har også sat navne på de spillere, der skal forsøge at følge op på torsdagens succesoplevelse, hvor Brøndby besejrede Basel i kvalifikationen til Conference League.

Her manglede forsvarsspilleren Sigurd Rosted, men han ser ud til at være klar til at spille kamp igen. I hvert fald er han en del af truppen, som Brøndby har lagt på sin hjemmeside.

Andreas Maxsø, Kevin Mensah og Carl Björk døjer til gengæld med skader og kommer ikke i spil.

Hverken FCK eller Brøndby kan før rivalduellen bryste sig af en imponerende sæsonstart.

Begge hold har blot skrabet tre point sammen i de tre første kampe og er dermed under et tidligt pres.

Opgøret i Parken begynder klokken 16.