FCK tager N'Doye med til topbrag mod FCM

FC København har holdets mest målfarlige angriber, Dame N'Doye, med til søndagens topbrag mod FC Midtjylland.

FCK-manager Ståle Solbakken har lørdag udtaget truppen til opgøret i Herning.

Her er der blevet plads til den 34-årige senegaleser, der har været plaget af skader de seneste mange uger.

Efter ti ugers pause gjorde N'Doye for to uger siden comeback og scorede begge mål, da FCK på udebane slog AGF med 2-1. Efterfølgende blev angriberen ramt af et tilbagefald.

Trods den lange skadespause er Dame N'Doye FCK's topscorer med seks mål i Superligaen.

Ud over N'Doye er midterforsvareren Andreas Bjelland med i truppen til FCM-kampen efter en skadesperiode.

Solbakken må dog se bort fra venstrebacken Pierre Bengtsson og midtbanespilleren Rasmus Falk, der udgik med skader, da FCK torsdag spillede 1-1 mod Dynamo Kiev i Europa League.

FCM topper Superligaen med 38 point foran FCK med 34 point før søndagens topbrag i 16. spillerunde.

