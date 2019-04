FCK-teenager forklarer jubel: Bestilt af vennerne

Mohamed ’Mo’ Daramy har spillet bedre i mange af sine indhop, men for det blot 17-årige stortalent bliver det alligevel svært at stikke dagen, da han startede inde – og blev FCK’s matchvinder.

- Jeg er selvfølgelig meget glad. Det var fantastisk at få sin første start i Parken og score sit første mål her.

Isnede det ned ad ryggen, da den gik ind?

- Jeg kunne slet ikke forstå det. Jeg var helt i chok-agtig, det var fantastisk at se den gå ind i nettet. Dejligt.

Du er da også god til at juble…

- Selvfølgelig. Det var lige en jubelscene fra Fortnite, vennerne ville have mig til at lave. Det er sådan et spil, vi spiller, hvor man kan lave alle mulige danse, og så ville de have mig til at lave præcis den. Så gjorde jeg det. Det havde vi aftalt inden.

Hvad skal du hjem at lave nu?

- Jeg skal hjem og hygge mig med familien. Det er jo stort for mig at starte inde i så ung en alder.

Hvornår bliver du 18?

- Næste år.

Så der står ikke nogen stor limo herude og venter…

- Ha, nej. Desværre. Men jeg kan jo bare tage bussen hjem.

