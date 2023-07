FCK-træner er bekymret for Andreas Cornelius

Andreas Cornelius er igen fraværende for FC København med en skade, og cheftræner Jacob Neestrup erkender, at han er bekymret for angriberen.

- Jo, selvfølgelig er jeg det. Det vil være dumt at sige andet, siger Neestrup efter 3-2-sejren over Vejle.

Han udtrykker dog en vis optimisme over, at Cornelius, der spillede næsten 90 minutter mod Lyngby i sidste uges premiere, snart er klar igen.

Foruden Vejle-kampen lørdag var den fysisk stærke angriber heller ikke med, da FCK spillede Champions League-kvalifikation i Island i midtugen mod Breidablik.

Og det er endnu uvist, hvorvidt han bliver klar til returkampen på onsdag.

- Jeg regner med, at han snart er til rådighed igen. Vi gør alt, hvad vi kan for at få ham klar til på onsdag, og hvis ikke der, så bliver det snart.

- Det gode ved den her skade er, at den skyldes første kamp med 90 minutter (mod Lyngby, red.). Vi håber og tror på, at vi har fået rådet bod på de andre skader, fortæller FCK-træneren.

Det må vække bekymring hos de forsvarende danske mestre, at Andreas Cornelius så ofte løber ind i skader. Især fordi han er vigtig i duel- og luftspillet, som FCK mødte en del af i Nørreskoven lørdag eftermiddag.

FCK er mere end Cornelius

Men fraværet af Cornelius åbner også for nogle andre muligheder.

- Vi kan spille over et pres hver gang i Superligaen, når vi har Cornelius med, men Rasmus Falk, Diogo Goncalves, Jordan Larsson og Roony Bardghji giver noget andet, og det er den balance, der skal være.

Alt skal heller ikke afhænge af eller handle om Andreas Cornelius i FCK, mener Jacob Neestrup.

- Vi ligger ikke søvnløse over det, men jeg synes bare, at det er vigtigt at sige, at FC København er mere end Andreas Cornelius.

- Vi har vundet The Double og spillet Champions League uden ham, hvor vi har leveret toppræstationer. Vi har vist, at vi kan klare os uden ham, siger FCK-træneren, der fremhæver Jordan Larsson, som har scoret i de seneste to FCK-kampe.

Netop bredden i FCK-truppen skal føre holdet til succes.

- Vi har vist, at vi kan vinde et dansk mesterskab uden – over en periode – mange af vores topspillere, og jeg tror, at vi kan blive rigtig gode, når vi har en fuldendt trup.