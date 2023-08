FCK udtager Elyounoussi og Boilesen til Randers-kamp

Nicolai Boilesen kan få comeback, og nyankomne Mohamed Elyounoussi kan få debut, når det lørdag går løs mod Randers FC i Parken.

Det meddeler FC København fredag på sin hjemmeside.

Angriberen Andreas Cornelius er til gengæld stadig fraværende med en skade, ligesom profilerne Davit Khocholava og Viktor Claesson heller ikke er klar endnu.

For Boilesen vil der være tale om første kamp siden midten af oktober sidste år, hvis han kommer på banen mod Randers.

Den 31-årige forsvarsspiller blev knæskadet i en kamp mod Brøndby og siden opereret.

28-årige Elyounoussi kom til FCK på en fireårig kontrakt i sidste uge. Nordmanden var senest i Southampton, som han rykkede ud af Premier League med.

- Han er en skandinavisk profil, der har stor erfaring fra Premier League, landsholdet og europæisk fodbold.

- Vi glæder os over, at han bliver en del af FCK og de ambitioner, vi har for vores klub, sagde cheftræner Jacob Neestrup om sin nye profil i sidste uge.

FCK har åbnet sin sæson med sejre over Lyngby og Vejle i Superligaen samt to sejre over islandske Breidablik i Champions League-kvalifikationen.

Tirsdag kommer Brian Priske og de tjekkiske mestre fra Sparta Prag til Parken til første dyst i Champions Leagues tredje kvalifikationsrunde.