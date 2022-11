FCK vandt vildt VAR-drama

AGF blev nedlagt af FCK i et drama, der svingede gæsternes vej, da VAR fratog værterne en føring

FC København fik det perfekte afsæt til forårsjagten på Superligaens top, mens AGF går på juleferie med en bitter, bitter smag af snaps i hele svælget.

Sådan blev facit efter en dramatisk eftermiddag i Aarhus, hvor værterne følte sig godt og grundigt taget ved næsen af VAR, mens FCK slog til, da det gjaldt og tog alle tre point med til hovedstaden.

Formstærke Lukas Lerager blev helten for FCK, mens skurken i Aarhus var VAR-teamet og dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen ...

FC Kønbenhavn tog en ultravigtig sejr i Aarhus efter en kontroversiel VAR-dom mod AGF. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det var ikke smuk eller velpoleret fodbold, der var i centrum søndag eftermiddag, men i kampene mellem AGF og FCK gør det sjældent noget på grund af den intensitet, der altid gennemsyrer opgørene mellem landets to største byer.

Denne dyst var ingen undtagelse.

Et udsolgt Aarhus Stadion summede, som det nu gør, når de allerstørste kampe er på plakaten. Spillerne kvitterede med, at det næsten slog gnister i nærkampene. Så kunne man hygge sig lidt med det.

Kampen i Aarhus udviklede sig til en krig på grønsværen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Efter en halv times tid begyndte målchancerne også at komme. Mohamed Daramy var en kilde til evig uro i sin venstre side, selv om en energisk Tobias Mølgaard gjorde sit til at holde FCK-kanten i skak.

Viktor Claesson var centimeter fra at heade et indlæg fra netop Daramy ind tæt på første halvlegs afslutning, ligesom Denis Vavro klappede på stolpen fra distancen i sekvensen forinden.

AGF er som oftest godt tilfreds med, når kampene kommer til at dreje sig om power. Også under Uwe Rösler.

Kamil Grabara i fuld længde på et frispark fra Mikael Anderson. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Aarhusianerne var fuldt på omgangshøjde med de københavnske gæster, selv om der var lidt længere mellem chancerne. Et godt frispark fra Mikael Anderson var bedste bud i første akt – uden det fik folk helt ud på det yderste af sæderne.

Det kom De Hviee fans til gengæld ti minutter efter pausen. Her headede Frederik Tingager flot værterne i front på et hjørnespark. Troede hele Aarhus. Og København.

Men det viste sig, at Nicolai Poulsen havde generet Kamil Grabara på stregen i situationen, og så må det have sortnet for øjnene af Uwe Rösler, der i forvejen ikke er stor VAR-fan.

Det var ikke VAR, som Uwe Rösler klappede af. Det er en garanti! Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det var endnu en af de situationer, som kun VAR får øje på. FCK-lejren protesterede i hvert fald ikke synderligt over scoringen. End ikke Kamil Grabara brokkede sig synligt.

Men Mads Kristoffer-Kristoffersen, der ellers tillod rigeligt søndag eftermiddag, må have haft lovbogen helt på sin side, eftersom han annullerede scoringen efter lidt tv-kig.

AGF var bestemt ikke tilfreds med denne dom. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kampen blev ved med at balancere på en knivsæg efter VAR-dramaet. Med spredte slag-serier fra begge hold.

Ti minutter før tid knockoutede Lukas Lerager dog AGF. På et hjørnespark ...

FCK-styrmanden fik løbet sig fri og nåede først på kuglen foran Sigurd Haugen. Dybt inde i overtiden lukkede og slukkede Victor Kristiansen med en sand perle!

Patrick Mortensen og AGF blev nedlagt til slut. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mens FCK nu er på guldjagt, så er der stadig store spørgsmålstegn ved, hvilken vej AGF's sæson kommer til at gå.

Indsatsen fejlede intet mod FCK, men det kniber med pointene i Aarhus, hvilket VAR må sluge en del af skylden for denne søndag ...

