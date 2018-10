FCK-vanvid - kampen vendte totalt på to minutter

VEJLE (Ekstra Bladet): Det lignede længe en af de dage, hvor FC København skulle rejse tomhændet fra Jylland. Ligesom løverne har gjort først mod FC Midtjylland og senest Vendsyssel denne sæson.

Men på to gyldne minutter i anden halvleg forvandlede københavnerne et truende nederlag til tre point mod Vejle, og dermed puster man stadig FC Midtjylland i nakken i guldkampen.

Vejle gjorde ellers god figur, og man kunne tydeligt mærke, at der ikke var tale om et klassisk opgør mellem top og bund. Oprykkerne har haft en svær periode på det seneste i Superligaen, men når der er udsolgt på stadion i Nørreskoven, så kan alt ske.

Hjemmeholdet blev da også båret frem af en tung lydkulisse, og det skabte et mindst lige så tungt pres mod FCK’ernes mål, hvor Jesse Joronen var en travl herre.

Det største tilbud i åbningsfasen blev foræret til Vejle af Denis Vavro, der ‘clearede’ en lang pasning lige hen i Allan Sousas løbebane. Brasilianeren satte fast forward på og Andreas Bjelland i reverse, men afslutningen sad lige i favnen på finnen i FCK-buret.

De prominente gæster fra hovedstaden fandt langsomt balancen på holdet, som første halvleg skred frem. Godt hjulpet på vej af en stærkt spillende Rasmus Falk, der virkelig har taget rollen som central midtbaneslider til sig. Ud over de kreative inputs naturligvis.

Men det var værterne, der sad på flæsket i første akt. Det satte den tilbagevendte tuneser Imed Louati en tyk steg under på vejlensernes sjette hjørnespark efter 34 minutter.

Melker Hallberg servede bolden i feltet, og Louatis header var intet mindre end sublim. Fra en spids vinkel passerede han Jesse Joronen med et kraftfuldt hovedstød, og så eksploderede stemningen på de fyldte tribuner.

Bare få minutter senere fik Robert Skov en god mulighed for at bringe balance i regnskabet på et frispark lige uden for feltet. Men da talentet med det gyldne venstreben tyrede bolden ud i skoven, lignede det ikke nogen stor københavnsk søndag i Jylland...

Der skulle gå en god time, før FC København for alvor fik sat sig på kampen og skabt det forventede pres på værterne. Det blev til gengæld voldsomt.

Særligt Robert Skov og Viktor Fischer gjorde ondt på hjemmeholdet, når de fik lov til at vende på kanterne, mens både Peter Ankersen og Pierre Bengtsson var ivrige i overlappene. Den sidste halve time blev ren overlevelse for Vejle - en dødskamp, oprykkerne tabte.

Efter 70 minutter fyrede Robert Skov en advarsel på overliggeren, og så kunne vejlensernes korthus ikke holde længere, da Dame N’Doye bare to minutter senere pustede og prustede tæt under mål, da Denis Vavro sendte en løs bold ind foran efter en værre omgang rod.

Så var Vejle på randen af knockout, og det dræbende slag leverede Robert Skov naturligvis fra distancen. U21-landsholdsspilleren var dog tilsmilet af heldet, da hans afslutning ramte en Vejle-hæl på vejen og efterlod Thomas Hagelskjær på det forkerte ben.

I kampens tillægstid satte Pieros Sotiriou den sidste trumf på og scorede til 3-1 på en omstilling skabt af Robert Skov.

