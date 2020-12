FCK vinder på spansk drømmehug

Han har været så udskældt, spanske Pep Biel, der sidste år blev hentet i dyre domme som lynerstatning for Rober Skov.

Længe spejdede FCK-fans efter hans skarpe indslag fra kanten, men de kom ikke rigtigt, og først efter at han i efteråret er blevet prøvet af mere centralt, har den 24-årige offensivspiller vist den klasse, der ligger og lurer lige under overfladen.

I Farum fik han så også betalt et ordentligt afdrag på investeringen med et ordentligt brag med venstreskøjten centralt i feltet.

Efter opspil fra Rasmus Falk og til sidst et indlæg fra Bryan Oviedo, ramte han den lidt hoppende bold perfekt, så den strøg ind i fjerneste hjørne med ni minutter tilbage af den meget lige udekamp i Farum mod FC Nordsjælland.

Dermed sikrede han FC København den tredje sejr i Superligaen i træk, så holdet kravler yderligere opad i tabellen og giver træner Jess Thorum fodfæste i sin omstilling af holdet.

Kamaldeen Sulemana fik aldrig overlistet Karl-Johan Johnsson Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

En fin første halvleg bekræftede nogle tendenser i tiden for FCK. Rasmus Falk var således den kreative i den ene ende af banen, og Matias Zanka Jørgensen i den anden.

Falk, der forleden forlængede sin kontrakt for fem år, var meget i boldbesiddelse og satte sine holdkammerater i scene mod en FCN-defensiv, der under opvarmningen blev mærkbart svækket, da Johan Djorou blev skadet og erstattet med Ivan Mesik.

Blandt andet spillede han Kamil Wilczek fri i feltet, men hans forsøg på at chip’e bolden over Peter Vindahl Jensen lykkedes ikke.

Kort forinden havde knap så formstærke Zanka spillet en alt for hård tilbagelægning til Kalle Johnsson, som forsøgte at sparke væk, men i stedet ramte bolden, så den tog en bue op i luften. Her havde Mikkel Rygaard masser af tid og plads til at heade på mål, men hovedspil er ikke venstrebensekvilibristens fremmeste kompetence, og han sendte bolden over mål.

Så var der straks mere snert over hans frisparksforsøg fra 25 meter nogle minutter senere, men Kalle Johnsson nåede at parere bolden til hjørnespark.

Halvlegens sidste chance tilfaldt 17-årige Rasmus Højlund, der midtvejs havde afløst en skadet Mohamed Daramy, men han fik ikke træf på det fine indlæg.

FC Nordsjællands stærke anfører Kian Hansen og FCKs indskiftede Rasmus Højlund i duel. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

I den anden ende af banen havde FC Nordsjælland fået Kamaldeen Sulemana tilbage fra karantæne, og han stod sammen med Rygaard for de farlige indslag, da hjemmeholdet efter pausen indledningsvis satte sig på spillet.

Alligevel var det igen Falk, der igen stod bag en stor chance, da han brød bolden højt i banen og lagde bolden foran fødderne på Pep Biel, der desværre for FCK prøvede at kopiere Wilczeks chip fra første halvleg. Heller ikke denne gang røg Vindahl på den.

Men det betød altså mindre, da Pep Biel fik sit drømmetræf.

