FCK vinder stort straffe-drama

FCK fortsætter jagten på mesterskabet efter tredje sejr på stribe, men det holdt hårdt i en jævnbyrdig kamp mod SønderjyskE, hvor dommer Sandi Putros tiltvang sig en hovedrolle med tre straffespark og en udvisning.

Gæsterne blev sendt hjem med et nederlag på 3-2.

Udenfor Parken føg sneen, men inde under taget var der dømt legestue på den nyanlagte grønsvær.

De to hold gav hinanden en forrygende start, og det gik så stærkt, at Haji Wright helt glemte at sparke bolden i kassen, da den dumpede ned til ham i FCK-feltet, og kort efter var værterne tæt på i den anden ende.

Viktor Fischer spillede Rasmus Falk fri til en kompetent afsluning, som Lawrence Thomas dog tog sig af, og allerede i det sjette minut kom den første afslutning på træværket, da Mustapha Bundu steg op til Karlo Bartolecs indlæg.

Veloplagte Viktor Fischer har bragt FCK foran. Foto: Lars Poulsen

Lige efter løb Wright fra en lidt for tøvende Zanka og sparkede snert forbi, og endnu et minut senere sparkede en meget opsat Fischer et frispark lige over mål.

Hjemmeholdet satte sig nu mere på spillet, men så tog gæsterne et nyt våben i brug. Mpindi fyrede bagladeren af og ramte Falks bagdel med en kraft, så den spinkle spilfordeler måtte trække sig ud af opgøret.

Og ikke så længe efter var kraftkarlen fra Cameroon så alvorligt ude efter Carlos Zeca, som liggende blev stemplet lige omkring det mest kriminelle område. Gerningsmanden var heldig med gult.

Carlos Zeca er sendt til tælling og Mpindi er heldig med ikke at se rødt. Foto: Lars Poulsen

FCK’erne hævnede sig på bedste vis ved at bringe sig foran. Bartolec servede, Jonas Wind flækkede, og Fischer var over bolden, som han sendte ind mellem benene på Thomas.

Halvlegsføringen skulle bare trækkes med i omklædningsrummet, da Mads Albæk i dommerens tillægstid med venstrebenet kanonerede bolden ind bag Kalle Johnsson.

Mads Albæk fejrer sin tordentræffer. Foto: Lars Poulsen

Mpindi gav sig selv og holdkammeraterne den dårligst tænkelige start på anden halvleg, da han nedlagde Fischer i feltet, fik sit andet gule kort og dermed marchordre.

Wind konverterede sikkert fra pletten.

Med en mand i undertal var der dermed uendeligt langt til SønderjyskE’s første sejr i Parken, mens hjemmeholdet kunne sætte kurs mod tredje stik på stribe efter vinterpausen.

Jonas Wind har konverteret strafffesparket begået mod Viktor Fischer. Foto: Lars Poulsen

I det 79. minut pegede Sandi Putros igen på pletten, da han havde set Patrick Banggaard rive Jens Stage omkuld, og igen var Wind kølig i samme side af målet.

Kort efter fløjtede han minsandten igen for straffespark i den anden ende af banen, da Zanka havde hånd på bolden i en duel med Peter Christiansen ved baglinjen, og denne gang var det Marc Dal Hende, der sikkert sparkede bolden i kassen.

Det gav lidt hektik i kampens slutfase, hvor indskiftede Kamil Wilczek formøblede en gigantisk chance foran mål.

