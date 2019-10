FCK's målhelt: Det overrasker mig ved Danmark

PARKEN (Ekstra Bladet): Her er ret koldt, ikke?

- Nej, regn! Masser af regn, parerer Michael Santos og griner, mens han vugger en monster ølflaske i favnen som bevis på, at den dobbelte målskytte helt efter bogen netop er blevet kåret som kampens spiller.

Den var tæt på uundgåelig. Michael Santos leverede sit helt eget højtryk over Esbjerg, da vestjyderne en anelse selvforskyldt blev sendt hjem til Blåvand – med hug!

Nu har den 26-årige angriber fra Uruguay scoret fire gange i Superligaen, og hvis målene kommer i byger som regnen, der har overrasket latinamerikaneren, så lever de vist med det i Parken.

Michael Santos halter en anelse, da han under enorm applaus forlader Parken, men den dobbelte målscorer er – til en afveksling i FCK – ikke skadet. Bare ramt af krampe!

- Jeg er rigtig glad for at score to mål. Selvfølgelig er det fedt at blive man of the match og være den, der gør forskellen i kampen. I sidste ende er det ikke altid sejren i sig selv, men også det, at man får samlet holdet igen og får stemningen op at køre, siger han via spansktalende tolk.

- Jeg har fået mere selvtillid, og det smitter af på den måde, jeg spiller på. Jeg er bedre, og jeg er blevet stærkere, har større selvtillid både mentalt og fysisk. Jeg løber hurtigere.

Hvordan går det med at falde til i en anden kultur i et fremmed land?

- Det er selvfølgelig svært, og man skal være mentalt stærk for at rejse til et andet land på et andet kontinent. Her er koldt, og jeg savner min familie, men indtil videre går det godt. Jeg er vant til at være alene, det hører med til karrieren, siger han stille.

Han slog til på en dag, da FCK i starten havde vand i benzinen. Esbjerg havde to kampe chancer, inden Michael Santos udnyttede hele to elendige fejl og dårlige beslutninger i Esbjerg-defensiven og iskoldt plaffede FCK på 1-0 efter 20 minutter.

Senere sprintede han på Zecas fremragende stikning fra alt og alle og scorede til 2-0 efter en stiv time.

- Godt min dreng. Michael Santos scorede to, og lige det var Ståle Solbakken selvfølgelig tilfreds med. Foto: Lars Poulsen

FCK fik hevet sig op, men Ståle Solbakken slår ikke ligefrem flikflak af jubel efter sejren.

- Vi havde en langsom start, men blev bedre og bedre i løbet af kampen. Vi fik ikke det første pres til at sidde i skabet, så de sad i lange sekvenser på bolden, mens vi kiggede bold. Esbjerg kunne hurtigt have bragt sig i spidsen. I anden halvleg har vi en langt bedre balance, og den er jeg stort set tilfreds med.

Når der endelig kommer et perfekt indlæg i luften – så er Bendtner gået ud… Er det ikke en fejl?

- Nej, ikke hvis der bliver mål, haha.

Men han bliver vel ikke serviceret rigtigt?

- Det er jo også et spørgsmål om, hvor du er på banen. Det er, som det er. Han gjorde en okay kamp uden at stråle, siger cheftræneren, der nådesløst ’giver’ Andreas Bjelland og makkeren Victor Nelsson ansvaret for hver sin defensive brøler i første halvleg.

- Det er slet og ret at kigge fodbold. At man kigger for meget på bolden i stedet for manden, og både Victor og Bjelland slipper en ind. Det er nemt at forklare. De skal jo bare tage et skridt baglæns, når bolden kommer ind over. Så nemt er det.

Andreas Bjelland måtte gå ud efter 25 minutter, men er næppe slemt skadet. Det handlede mere om rettidig omhu i forhold til et hug yderst på den ene læg.

Til gengæld har Dame N’Doye fredag trænet med i trekvart omfang.

- Mandag skal han forhåbentlig være med til hele træningen, men han har været ude i ni uger, og efter så lang tid er han selvfølgelig rusten. Det var Messi også, siger Ståle Solbakken.

