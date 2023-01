FCK's stjerne-indkøb er på vej

Den portugisiske Benfica-stjerne Diogo Gonçalves har sat kursen mod den danske hovedstad.

Ifølge det portugisiske medie A Bola boardede den 25-årige kantspiller allerede tidligt torsdag morgen et fly fra Humberto Delgado-lufthavnen i Portugals hovedstad, Lissabon, der efter alt at dømme er på vej mod København.

Skal gennemgå lægetjek

Her skal Diogo Gonçalves i løbet af eftermiddagen gennemgå det obligatoriske lægetjek, inden han kan skrive under på en kontrakt med FC København.

En kontrakt, der gælder helt frem til 2027.

Det skriver det portugisiske medie, ligesom en række danske medier, heriblandt Ekstra Bladet, allerede har gransket de fleste detaljer fra den portugisiske kantspillers aftale med de regerende danske mestre.

Benfica har nemlig efter sigende sikret sig en videresalgsklausul i kontrakten, hvis Diogo Gonçalves engang i fremtiden sælges videre til en anden klub.

I 2021/2022-sæsonen deltog Benfica i Champions League med Diogo Goncalves i truppen. I gruppespillet mødte den portugisiske storklub modstand fra bl.a. Bayern München og FC Barcelona. Her klarede portugiserne sig videre fra gruppespillet på bekostning af catalanerne. Foto: Ritzau Scanpix/firo Sportphoto/Marcel Engelbrec

Betaler 15 mio. for Gonçalves

Det er Peter ‘PC’ Christiansens første handel i vinterens transfervindue.

Transfermarkt melder om en pris på fem millioner euro – omkring 37 millioner kroner – men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er prisen ikke helt på det niveau.

Ifølge bold.dk betaler FC København 15 millioner kroner for portugiserens underskrift.

Diogo Gonçalves nåede at spille 98 kampe for Benfica, hvor det dog kun blev til tre mål.

Portugiseren har desuden tørnet ud for Famalicao og Nottingham Forest.

A Bola formåede ganske vist ikke at få Diogo Gonçalves i tale i den portugisiske lufthavn, men et billede af kantspilleren med et boardingpas i hånden tyder på, at den er god nok – og mon ikke Gonçalves støder til cheftræner Jacob Neestrups trup inden længe.

