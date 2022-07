FCK's transfer-ups: Tivoli-frokost kan blive dyr

Belgiske Genk mener, at FC København mødtes med deres angriber Cyriel Dessers uden klubbens samtykke. Det kan i værste fald koste københavnerne en bøde - og i bedste fald et rigtig skidt forhandlingsklima

Det koster den nette sum af 50 kroner at indtage en flaske mineralvand på Fru Nimb.

Men regningen for den frokost, som cheftræner Jess Thorup og sportschef Peter 'PC' Christiansen spiste med angriberen Cyriel Dessers og hans agent Stijn Francis på Nimbs terrasse tirsdag, kan blive væsentligt dyrere, end hvad end FC København betalte på den fancy Tivoli-restaurant.

Det er nemlig i strid med fodboldforbundenes verdensorganisation FIFAs regler at en bejler mødes med en spiller, der har har mere end seks måneder tilbage af sin kontrakt i sin nuværende klub, uden at orientere den klub, hvor spilleren er på kontrakt, skriftligt.

Og skal man tro Cyriel Dessers belgiske klub KRC Genk, så kendte de til interessen fra FC København, men var ikke orienterede om, at Dessers og hans agent på Genk-spillernes fridag tirsdag ville flyve til København for at mødes med Peter ‘PC’ Christiansen og Jess Thorup, der ifølge Ekstra Bladets kilder benyttede mødet til at præsentere deres projekt for Dessers.

- Cyriels agent har fortalt os om interesse fra FC København, men klubben har overhovedet ikke informeret os, lyder det fra Dimiti De Condé, sportschef i Genk, til det belgiske medie Het Belang Van Limburg.

- Vi mener ikke, at dette er den rigtige måde at gøre tingene på, fortsætter Condé.

27-årige Cyriel Dessers i aktion for Feyenoord, som han var udlejet til i sidste sæson. For Feyenoord scorede han 21 mål i 47 kampe. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

FIFA skal afgøre en eventuel klage

Helt præcist formuleret, så lyder det i paragraf 18.3 i FIFAs regulativ, der gør sig gældende for klubber hele verden rundt, at:

- En klub, der har til hensigt at indgå en kontrakt med en professionel, skal informere spillerens nuværende klub skriftligt, inden der indledes forhandlinger med ham.

- En professionel kan kun frit indgå en kontrakt med en anden klub, hvis kontrakten med hans nuværende klub er udløbet eller udløber inden for seks måneder.

- Enhver overtrædelse af denne bestemmelse vil blive underlagt passende sanktioner, afslutter FIFA afsnittet.

Ekstra Bladet har været i dialog med DBU og det europæiske fodboldforbund UEFA, der umiddelbart oplyser, at det er FIFA, der afgiver sanktioner i sager som denne, hvis Genk altså beslutter sig for at klage over FC København, og FIFA vurderer, at FCK har brudt de gældende regler på området.

Presset forhandlingsklima

Klage eller ej, så er der meget, der tyder på, at forhandlingsklimaet mellem de to klubber kunne have været bedre, såfremt 'PC', Thorup og co. drømmer om at købe nigerianske Cyriel Dessers, der har et prisskilt omkring 45 mio. kroner hængende om halsen, fri af Genk.

Jess Thorups var i 2020 kortvarigt cheftræner i KRC Genk. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Jess Thorup kom nemlig til FC København fra netop KRC Genk, hvor han blot nåede 39 dage i cheftrænersædet, inden en mulighed, han ikke mente, han kunne takke nej til, bød sig i FC København.

Den beslutning faldt bestemt ikke i god jord hos belgierne.

- Klubben er både overrasket og skuffet og ærgrer sig over, at Jess forlader os for en anden udfordring efter en periode med en stribe af fremragende resultater, lød det dengang fra Genk på deres hjemmeside.

Og det er nok ikke forkert at antage, at Nimb-frokosten i København har forværret stemningen mellem parterne yderligere.

Sådan lyder dommen i hvert fald fra det belgiske medie Het Laatste Nieuws, der beretter, hvordan kilder i Genk mener, at ‘hændelsen vil komplicere samtalerne’.

Ekstra Bladet har kontaktet FC København, der ingen kommentarer har til gårsdagens frokost i Tivoli.

Cyriel Dessers agent, Stijn Francis, er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Store klubber gør det

I England har de et begreb for det, som FC Københavns sportsdirektør og træner blev afsløret i på en restaurant i Tivoli. Det kaldes ’tapping up’, når interesserede klubber mødes med en spiller uden accept fra spillerens nuværende klub.

Det sker meget, meget ofte, men det er kun sjældent, at det ’forbudte’ foretagende også opdages, som det skete for Peter Christiansen, Jess Thorup og angriberen Cyriel Dessers.

Da Liverpool kontaktede van Dijk

Virgil van Dijk i Liverpool-trøjen. Foto: Craig Brough, Ritzau Scanpix

I 2017 var det Liverpool, der kontaktede Virgil van Dijk – uden tilladelse fra Southampton. Den sydengelske klub var rasende over at læse i medierne, at Liverpool-manager Jürgen Klopp angiveligt havde fremlagt sine idéer for van Dijk i Blackpool.

Det blev indrapporteret til Premier League, uden Liverpool endte med at få en straf, men de kunne ikke vriste Virgil van Dijk fri af Southampton før et år senere – til rekordpris.

Da Barcelona lokkede Griezmann

Griezmann, da han stadig var Barcelona-spiller. Foto: Lluis Gene, Ritzau Scanpix

I 2019 var den helt gal. Barcelona ville have Griezmann, og det var for enhver pris. Spillet i kulissen var ikke altid inden for reglementet – slet ikke ifølge Atletico Madrid, der ejede den franske angriber.

Barcelona endte med at betale Griezmanns frikøbsklausul på 900 mio. kr., men ifølge Atletico Madrid lå problemet i, at Barcelona allerede havde talt med spilleren, da hans frikøbsklausul var 1,5 milliarder kroner.

Atletico Madrid langede ud efter både Barcelona og Griezmann, men mere skete der ikke i den sag.