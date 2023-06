FCM arbejder på dansk transfer-bombe

Claus Steinlein, Svend Graversen og co. drømmer stort og forsøger at overtale Marcus Ingvartsen til et skifte til FC Midtjylland - parterne er i dialog med hinanden

FC Midtjylland går benhårdt efter en angriber i sommerens transfervindue. En målsluger med et godt navn, der skal føre dem tilbage i toppen af Superligaen.

Han kan meget vel rende rundt længere mod syd i det tyske.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har FCM indledt samtaler med den danske landsholdsspiller Marcus Ingvartsen.

Den 27-årige Mainz-bomber, som sidste sæson lavede ti kasser i Bundesligaen, er mere end et seriøst emne på FCM-ledelsens bord.

Fra klubbens side oplever man, at dialogen er positiv, og det er netop dét, der giver Svend Graversen, Claus Steinlein og resten af slænget troen på, at man reelt kan komme i mål og lave det scoop, en aftale med Marcus Ingvartsen vil være.

Men midtjyderne skal have snakketøjet i orden og stå klar med en stor pose løn og en god personlig aftale. Det kommer nemlig til at kræve masser af overtalelse, hvis de skal overbevise ham om et skifte hjem til Superligaen.

Selvom Ingvartsen i seneste sæson var indskifter en hel del gange, så var spilletiden ganske pæn i Bundesligaen, hvor han har bevist, at han kan lave kasser og være afgørende.

Angriberen lavede ti kasser for Mainz i Bundesligaen i den forgangne sæson. Her jubler han efter en scoring i februar sammen med Karim Onisiwo. Foto: Federico Gambarini/Ritzau Scanpix

Stor fortid i Danmark

Derfor står Marcus Ingvartsen over for en stor beslutning, og han skal gøre op med sig selv, om et skridt til Danmark er det rigtige at tage nu i karrieren.

Hans aftale med Mainz løber til sommeren 2025.

Ingvartsen, som i år åbnede en café på Nørrebro, forlod FC Nordsjælland i sommeren 2017 efter 23 mål i 35 Superliga-kampe. Her gik turen til belgiske Genk, der to år senere solgte ham til Union Berlin, hvor der pludselig var længere vej til målene.

Lægger kabalen senere

I Mainz har han under danske Bo Svensson fundet målformen igen.

FCM er i forvejen tungt besat på angrebsposten med både Sory Kaba og Marrony, der kommer retur fra leje. Derudover råder man over Junior Brumado og Frederik Heiselberg.

Hvor mange der skal konkurrere om pladsen, er en kabale, midtjyderne lægger, efter de har landet en aftale med en ny frontløber.