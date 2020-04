FCM-boss dummede sig: Måtte sige undskyld

Han har været med hele vejen, og der er ikke mange, der symboliserer FC Midtjyllands rejse mod toppen af dansk fodbold bedre end administrerende direktør Claus Steinlein. Fra akademichef, til sportsdirektør og til nu at sidde som øverste direktør.

Claus Steinlein er seneste gæst i Troels Bechs podcast, Bech Bag Bolden, og her fortæller bornholmeren om at være leder i FC Midtjylland.

I podcasten tales der blandt andet om at være en god leder, og Claus Steinlein fortæller, at det at lede også handler om at turde erkende sine fejl, så medarbejdere ser, at alle kan begå fejl.

Det måtte FC Midtjyllands administrerende direktør gøre, da han i 2017 fik sagt, at Rafael van der Vaart var klar til at komme på plejehjem, når kontrakten med FCM i sommeren 2018 løb ud.

- Jeg oplever nogle gange med mine ansatte, at de forsvarer stort set alt, de har gjort. Men det er sjældent, at vi er helt perfekte. Der prøver jeg også selv at vise min sårbarhed, for eksempel med Van der Vaart, da det kom ud, at jeg ville have ham på plejehjem.

- Jeg tror alle, der så det interview og den måde, jeg sagde det på, ville vide, det var en klassisk Claus Steinlein, at jeg lige siger det med et smil på læben, og der var overhovedet ikke noget i det. Det var Kasper Marker på Discovery, der lavede det interview.

- Men Ekstra Bladet skrev som overskrift 'Steinlein vil have van der Vaart på plejehjem'. Og det var ikke helt optimalt i den periode.

- Men så gik jeg ud foran alle spillerne og sagde, at det var en fejl fra min side, og at jeg aldrig skulle have sagt de ord. Inden det havde jeg givet Van der Vaart en undskydning. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi viser, at vi ikke er fejlfri.

- Jeg laver fejl hver eneste dag, men man skal helst ikke lave de samme for mange gange, og det, tror jeg, smitter af på organisationen, så de også nogle gange tør tage paraderne ned, siger Claus Steinlein til Bech Bag Bolden.

Claus Steinleins citat i 2017 til Canal 9 lød:

- Jeg tror, det er herfra og så til plejehjem. Men som udgangspunkt så har vi ham i to år. Jeg synes, han har set lidt rusten ud, haft en del skader og ikke rigtig kommet tilbage. Så havde vi ikke haft et år mere med ham, havde vi sikkert fundet en aftale og sagt, det var hans sidste år i FC Midtjylland.

I podcasten taler Claus Steinlein også om FC Midtjyllands ambitioner, og så fortæller han, hvordan hans egen professionelle karriere sluttede på en noget bizar måde.

Rafael van der Vaart blev intet hit i FC Midtjylland, som hentede ham i Real Betis. Verdensstjernen havde store problemer med bentøjet og var heller ikke specielt god, når han så kom på banen. Siden skiftede han til Esbjerg, men her fortsatte problemerne, og til sidst valgte den tidligere Real Madrid-spiller at stille støvlerne på hylden.

