FCM-boss uddyber kritik: 'Helt ude i skoven'

FCM’s bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, vil have mindre et mindre reguleret talentsystem fra DBU

Der var ikke meget jubel at spore hos Rasmus Ankersen, da DBU i denne uge luftede deres nye metode til at rangere de danske klubbers talentarbejde, hvor forbundet nu uddeler stjerner til klubberne.

Ifølge den nye rangeringsmetode har FC Midtjylland nemlig kun det fjerde bedste talentarbejde i landet efter Brøndby, FC Nordsjælland og topscoreren FC København.



Se hele listen her

Det faldt FCM’s bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, for brystet, der skød med skarpt på Twitter.

Sådan går det, når man sætter indspiste udvalg og regnearksfolk til at bedømme talentudvikling: https://t.co/UEIRdZAviP — Rasmus Ankersen (@RasmusAnkersen) April 30, 2019

Over for Ekstra Bladet uddyber Ankersen nu sin kritik.

Bunder utilfredsheden i skuffelse over jeres egen placering under både FCK, FCN og Brøndby eller er der andre forhold, der får dig til at rette kritik?

- Alle, der er nogenlunde indsigt i dansk talentudvikling, kan se, at nogle af de rangeringer er helt ude i skoven, skriver Ankersen i et mailsvar og fortsætter:

Foto: POLFOTO/Anders Brohus

- Men vores utilfredshed bunder først og fremmest i, at dansk talentudvikling driver mere og mere imod ensretning og topstyring, hvad det nye rangeringssystem og i øvrigt også hele topcenter-tanken er udtryk for, skriver Ankersen videre.

Hvordan kan man ellers lave et mindre akademiseret system, hvis man ikke kan bruge de nuværende faktorer?

- Der er brug for et meget mindre reguleret system, og der er brug for en langt mere simpel rangering, hvor produktivitet fylder meget mere som måleparameter.



- Det, vi ser nu, er et system, der har indbygget en lang række, efter min mening, forkerte antagelser om, hvad der skaber et godt talentudviklingsmiljø, og som slet ikke respekterer, at der er mange måder at skabe et effektivt talentmiljø på, lyder det fra Ankersen.

Også Superliga-konkurenterne fra AaB undrer sig over deres placering som 12 i landet. Det kan du læse mere om her.

Stjerne-keeper ramt af hjerteanfald

Se også: Sand: Her SKAL Brøndby forstærkes

Se også: Kæmpe kaos: Ingen kunne få billetter til Parken