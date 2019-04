FCM burde være fem point foran FCK

Det ligner på forhånd en tidlig afgørelse i mesterskabskampen. FC København har tromlet mod guldet, siden de i slutningen af november triumferede mod rivalerne fra FC Midtjylland, da Jan Greguš på fem minutter gik fra skurk til helt – først selvmål, siden sejrsmål.

Skærtorsdag kan løverne med en sejr sømme FC Midtjyllands gulddrømme op på korset og give ulvene en rigtig lang fredag til at tænke over, hvad der egentlig er gået galt.

FC København går ind til sæsonens tredje Superliga-møde mod FC Midtjylland med et forspring på fem point. Senest viste løverne guldformat, da de hev en snæver 2-1 sejr med hjem fra det helt lige opgør mod ærkerivalerne på Vestegnen.

Sidst FC Midtjylland var i Parken, var løvernes respekt for modstanderen så stor, at reklamebanderne helt tilfældigvis stod ekstraordinært tæt på banen, så ulvene ikke kunne udnytte sit angrebsvåben med de lange indkast. Så kan det godt være, at Brøndby er løvernes lokalrival. På den sportslige front er ulvene utvivlsomt den største trussel mod FC Københavns position, hvilket bandekrigen klart understreger.

Ekstra Bladet sætter her spot på de to guldbejlere før opgøret i Parken, der kan ende med at blive en tidlig afgørelse på mesterskabskampen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Lars Poulsen

FORMEN

FC København har gjort rent bord i slutspillet. Tre etmåls sejre – den ene tilmed i undertal mod Esbjerg. Løverne holder dermed stilen, som har været varemærket siden nytår, hvor eneste uventede bump var 1-1 mod Vendsyssel FF.

Gæsterne fra Heden har ikke samme glid i resultaterne. Første to kampe i slutspillet endte uafgjort, og især den sene udligning fra Esbjerg var ukarakteristisk for et hold, der plejer at være dygtige til at forsvare føringer. To sikre sejre over OB i pokal og liga er dog vidnesbyrd om, at pilen hurtigt svinge positivt ud.

FORDEL: FC KØBENHAVN

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Jens Dresling

SKADER

Ståle Solbakken måtte indlede slutspillet uden sin topscorer, sæsonens åbenbaring Robert Skov. Han vendte dog tilbage mod Brøndby med stor effekt. Mål, oplæg til sejrsmålet – og fuld spilletid. Spørgsmålet er, om Andreas Bjelland kan holde til tre kampe på en uge. Carlos Zeca vender tilbage efter karantæne, mens Pieros Sotiriou er ude med skade.

Erik Sviatchenko missede seneste kamp med en rygskade, men var fortrøstningsfuld omkring skærtorsdag. Paul Onuachu er tilbage efter karantæne, mens Gustav Wikheim stadig kæmper for at komme i gear efter sin skade. Marc Dal Hende, Awer Mabil og Evander har alle haft et mindre formdyk. Rafal Kurzawa ligner en starter.

FORDEL: FC KØBENHAVN

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Lars Poulsen

NØGLESPILLEREN

Det er muligt, at Robert Skov scorer målene, men det bliver fra den anden side, at FC København skal finde den vildskab, der for alvor skal tænde guldbraget. Det er ikke tilfældigt, at Viktor Fischer har kastet sig ud i en bøssedebat og scoret et fænomenalt hælmål på en uge. Han lever for det her. Han nyder det.

For FC Midtjylland bliver det helt afgørende, at satsningen på Rafal Kurzawa får det ønskede udfald. Han skal stoppe Robert Skov-truslen, og samtidig er han en ubekendt faktor både i det fremadrettede, men især på dødboldene. Den polske back kan blive spilleren, der tipper guldduellen til fordel for ulvene.

FORDEL: FC KØBENHAVN

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Jens Dresling

BEKYMRINGEN

Løverne nedlægger modstanderne på stribe, men et kig ind bag resultaterne giver panderynker. Kampene er ofte meget tætte, men falder ud til fordel for FC København. Det giver sig udslag i, at FCK rent faktisk skulle være fem point efter FC Midtjylland nu bedømt på kvaliteten af de skabte afslutninger – den såkaldte ’retfærdighedens tabel.’

Ulvene har virkelig mange spillere, der famler efter formen. Awer Mabil var overdådig i efteråret, men er blegnet. Marc Dal Hende mangler timing. Gustav Wikheim kan slet ikke finde stilen. Ja, selv Alexander Scholz havde udfald mod Andreas Skov Olsen, og Evander er visnet, efter han blev månedens spiller. Ulvene mangler en spiller, der virkelig blomstrer.

FORDEL: FC MIDTJYLLAND

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Lars Poulsen

TRÆNEREN

12 sæsoner har Ståle Solbakken ført FC København ind i slutspurten om mesterskabet. Der er simpelthen ikke noget, som den norske gejser på sidelinjen ikke har oplevet før. Der er ingen tvivl i organisationen om, hvem der bestemmer, og nordmanden går ikke af vejen for at tage de nødvendige opgør med dommere, trænerkolleger eller fans.

I FC Midtjylland står Kenneth Andersen midt i sin første mesterskabskamp i Superligaen. Han har noget at bevise, men samtidig er han begunstiget af, at han er i en klub, hvor det ikke er forbudt at tvivle og spørge omkring sig. Når det spidser til, så er det imidlertid påkrævet at træffe de rigtige – og hurtige beslutninger. Der har Kenneth Andersen endnu ikke haft muligheden for at præstere.

FORDEL: FC KØBENHAVN

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Claus Bonnerup

PROGRAMMET

Løverne har allerede afviklet de vanskelige udekampe i Odense og Brøndby med fuldt udbytte. Der resterer fire kampe i fortet, Parken, hvor kun AC Horsens og Vendsyssel FF har formået at hente point denne sæson. Negativt er det, at FC Nordsjælland er med i puljen, og kampene i Farum passer ikke FC København, og opgørene mod Brøndby er altid specielle og uforudsigelige.

Ulvene dummede sig med den sene udligning i Esbjerg, men de er begunstiget af en hjemmebane, hvor de har gjort rent bord mod samtlige af slutspillets resterende modstandere. På udebane er formen mere hakkende, men de har ingen modstandere i vente, som ikke er besejret de seneste par år. Kan ulvene vinde i Parken, så har de afgørelsen i egne hænder.

FORDEL: FC MIDTJYLLAND