FCM-fans angrebet med stenkast

Der var masser af drama, da FCM søndag aften hentede tre vigtige point i Brøndby.

Men dramatikken på grønsværen kunne slet ikke måle sig med den dybt skræmmende og potentielt livsfarlige hændelse, som ramte en gruppe medrejsende FCM-fans efter kampen.

Her blev en midtjysk fansbus nemlig ramt af en stor sten - formentlig kastet fra en bro over Motorring 3 ved Park Allé tæt på Brøndby Stadion.

Og ifølge formanden for FCM-fanklubben 'Black Wolves', Claus Kejlstrup, er det et mirakel, at der ikke var nogen af passagerne på bussen, som kom alvorligt til skade.

- Jeg er dybt rystet. Der er vist tale om en temmelig stor sten, der rammer en siderude i bussen, netop som den er drejet ud på motorvejen, fortæller den hørbart rystede fanklub-formand til Ekstra Bladet.

Passagerne i FCM-bussen fik sig en grim oplevelse efter sejren i Brøndby. Læserfoto

Han var ikke selv med i Brøndby, men har efterfølgende været i kontakt med flere af passagerne i bussen.

- De fortæller, at stenen ramte den eneste rude, hvor der ikke sad nogen. Hvis den havde ramt ethvert andet vindue, kunne det have kostet menneskeliv. Folk er chokerede, men priser sig lykkelige for, at der ikke har været personskade, siger Claus Kejlstrup, der understreger, at han naturligvis ikke ved, hvem der har kastet stenen.

- Jeg håber, at det bare er et uheld, for ellers er det jo nogen, der er fuldstændig udenfor pædagogisk rækkevidde. Hvem kaster sten efter en bus på en motorvej, lyder det fra fanklub-formanden.

Hos Vestegnens Politi bekræfter vagtchef Torben Wittendorf epiosoden.

Inde på Brøndby Stadion havde de medrejsende fans masser at glæde sig over. Foto: Liselotte Sabroe

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse om stenkast. Den er formentlig kastet fra broen over Motorring 3 ved Park Alle.

- Der er ikke nogen tilskadekomne, men vi kommer selvfølgelig til at efterforske sagen, hvor vi skal have undersøgt noget videoovervågning indtil videre, siger han.

Det er ikke første gang, at FCM's fanbusser kommer under beskydning i forbindelse med kampe i og omkring hovedstaden.

Og i forbindelse med pokalfinalen kom det også til skærmydsler, da en mindre gruppe maskerede sig, da kampen var forbi, og der blev kastet romerlys mod FCM-tilhængerne, som svarede igen ved at kaste pyroteknikken retur.

Samtidig forsøgte de frustrerede Brøndby-fans at forcere de hegn, som adskiller afsnittene i Parken, og først da kampklædt politi begyndte at uddele knippelsuppe, kom der nogenlunde ro over gemytterne.

