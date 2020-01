FCM henter Plaffeministeren!

FC Midtjylland køber angriberen Ronni Schwartz i Silkeborg for to mio. kroner

FC Midtjylland topper muligvis Superligaen, men ikke alt har gået efter planen i efteråret. Især angriberne har bakset med at score mål.

Det problem løser ulvene nu ved at køre traileren 40 kilometer mod øst ad motorvejen mod Aarhus og læsse Ronnie Schwartz på ladet.

Ekstra Bladet forstår, at Silkeborg efter langvarige forhandlinger har nikket ja til at slippe Ronnie Schwartz øjeblikkeligt.

Ulvene betaler to millioner kr. for Ronnie Schwartz, og dermed bliver Silkeborg flot kompenseret for at slippe sin topscorer blot et halvt år før kontraktudløb.

Det er nødtvungent, at Silkeborg slipper sin topscorer allerede nu, men spileren har gennem de seneste uger lagt stort pres på sin klub for at skifte øjeblikkeligt.

Ronnie Schwartz er nummer to på topscorerlisten i Superligaen, og han får i FC Midtjylland en helt enestående chance for at rende med topscorertitlen. De to største konkurrenter, Kamil Wilcczek og Bashkim Kadrii, er væk.

Udover de to millioner får Silkeborg Junior Brumado på leje i foråret. Den brasilianske angriber har været en del af FC Midtjyllands angrebsproblem, og han havde ingen udsigt til spilletid i FC Midtjylland i foråret.

Dermed er FC Midtjylland nu oppe på to tilgange på deadlinedag. Tidligere på aftenen blev belgiske Dion Cools officielt præsenteret i en overgang til en million euro fra Club Brugge.

