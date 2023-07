FCM henter svensk landsholdsspiller permanent

Kristoffer Olsson bliver hængende i FC Midtjylland.

Mandag oplyser superligaklubben på sin hjemmeside, at man har købt svenskeren i Anderlecht.

28-årige Olsson var i sidste sæson udlejet fra Anderlecht til FC Midtjylland, men skifter altså nu permanent. Han har fået en tre et halvt år lang kontrakt.

– Det seneste år har Kristoffer været en profil på vores hold, og som sidste sæson skred frem, voksede han ind i rollen som leder på midtbanen, samtidig med at han lagde både assists og mål på sit spil, siger sportschef Svend Graversen på FCM's hjemmeside.

Kristoffer Olsson var første gang at finde i FC Midtjylland i 2014. Her blev han først lejet i Arsenal, inden han i januar 2015 skiftede permanent til det midtjyske.

To år senere blev han solgt til AIK i Sverige, hvorefter det blev til et ophold i russiske Krasnodar, inden turen i 2021 gik til Anderlecht.

– Jeg har det virkelig godt her, og det bliver fantastisk at tage hul på en ny sæson, siger Olsson på FCM's hjemmeside.

- Vi vil være en del af toppen og vinde Superligaen. Derudover sigter vi efter at komme i et europæisk gruppespil. Det er sådan noget, man ønsker at opnå som fodboldspiller, og det er også en af grundene til, jeg har ambitioner om at være her.

Kristoffer Olsson har indtil videre spillet 104 førsteholdskampe for FC Midtjylland.