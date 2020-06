FCM holder guldkursen

FC Midtjylland holder fast i forspringet i toppen efter endnu engang at have slået FC Nordsjællands pasningsspil i stykker med professionel indsats

FC Midtjylland er langt fra nogen favoritmodstander for FC Nordsjælland. Det blev endnu engang slået fast denne søndag eftermiddag, hvor de fysisk stærke gæster slog værternes pasningsspil i stykker og snuppede en smal 1-0 sejr med hjem.

Dermed er topholdet tilbage på sejrskurs og holdt pointafstanden til forfølgerne før slutspillet, mens Flemming Pedersens unge talentfabrik stadig skal helt tilbage til 19. marts 2017 for at finde en sjælden sejr.

Det var et professionelt stykke arbejde af Brian Priskes tropper, som efterhånden fik frustrationerne til at give ekko mellem de tomme tribuner på Right to Dream Park.

Her endte det i et mindre mareridt for Ulrik Yttergård Jenssen, der ti minutter før tid trak sit andet gule kort og dermed måtte se dem vekslet til samme farve som hans klubtrøje.

Sory Kaba bringer omgivet af modstander FC Midtjylland forand kort før pausen. Foto: Jens Dresling

Det var gæsterne, der virkede mest opsatte fra kampens start, hvor nederlaget til Horsens tydeligvis skulle børstes ud af bevidstheden hurtigst muligt.

Der blev i højt tempo lagt pres på modstanderne over hele banen, og FCN-spillerne var dermed ikke i stand til at motionere bolden rundt i kæderne og finde nogen form for rytme.

I stedet måtte man satse på kontrastød i egen hule, men det blev først farligt fire minutter før pausen, hvor stortalentet Mikkel Damsgaard, der var tilbage i startopstillingen, for første gang viste sin visionære klasse med en dyb stikning.

Den gav dog ikke udbytte, og så fik midtjyderne endelig udbytte af deres kraftfulde spilleovertag. Alexander Scholz drev bolden frem midt i banen og fandt Anders Dreyer, der sendte bolden videre til Sory Kaba inde i feltet. Den store ni’er vendte flot med bolden og udplacerede Nicolai Larsen.

Kaba fik dermed revancheret sig for en brændt friløber tidligere i halvlegen.

Efter pausen forsøgte hjemmeholdet at sætte sig på lidt mere boldbesiddelse, men det var stadig langt fra det sædvanlige flow, og gæsterne lurede nu på hurtige stød den anden vej.

Det gav Dreyer et par farlige indløb til afslutninger, mens Mohammed Kudus pludselig fandt sig selv fri til hovedstød i det modsatte felt. Den fik han ikke ram på.

Som det var tifældet med resten af de få, halve chancer, værterne i uvant stil måtte nøjes med.

