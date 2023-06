FCM jagter landsholdsemne

Den danske fodboldspiller Mileta Rajovic har gjort kometkarriere.

Indtil januar i år spillede han i 1. Division for Næstved, før han rykkede til svenske Kalmar.

En halv sæson senere er det gået så godt, at den 23-årige angriber nu ifølge Ekstra Bladets oplysninger jagtes af FC Midtjylland.

Som Ekstra Bladet forstår det, tales der om en mulig pris på omtrent 15 millioner kroner.

Mileta Rajovic (tv) er blevet en dyr herre efter et fantastisk forår i det svenske. Foto: 10760 Patric Söderström/TT/Ritzau Scanpix

Nøglespiller

I svenske Kalmar, der ligger nummer fire i Allsvenskan, er Mileta Rajovic med rekordfart blevet en nøglespiller.

Siden skiftet i januar har danskeren scoret hele 12 mål i bare 16 kampe.

Derfor blev han også nævnt som en mulig kandidat til Kasper Hjulmands nylige landsholdstrup.

Kasper Hjulmand endte med ikke at udtage Mileta Rajovic. Men hvis den danske bomber fortsætter målformen efter sommerferien, bliver han svær at komme udenom. Foto: Claus Bonnerup

Stor interesse

Rajovic blev dog ikke valgt, men han bliver helt sikkert en ombejlet herre på sommerens transfermarked.

- Jeg kan naturligvis ikke kommentere på klubnavne overhovedet, men det er klart, at Miletas (Rajovic, red.) mange mål for Kalmar - og det, at Hjulmand nævner ham som et landsholdsemne - giver interesse fra flere forskellige ligaer, siger Rajovics agent, Sune Futtrup, til Ekstra Bladet.

- Mileta er glad for Kalmar, der har taget enormt godt imod ham, så det kan sagtens være, han bliver.

Selv har Rajovic udtrykket et ønske om at spille i de større ligaer - selvom han ligeledes understreger, at han for nuværende er glad for at være i Kalmar.

I januar betalte den svenske klub lidt over to millioner kroner for angriberen. Det beløb kan nu blive mangedoblet, hvis FC Midtjylland ender med at hente Rajovic til Superligaen.