FCM-kamp bliver ikke vist: Prisen var for høj

FC Midtjylland går tirsdag på banen i klubbens vej mod at komme med i Champions League, når de møder portugisiske Benfica på udebane i tredje kvalifikationsrunde.

Her har det tidligere på mandagen stået klart, at der har været vanskeligheder med at få kampen på dansk tv, og nu står det altså endegyldigt klart, at den ikke kommer på danske kanaler.

Det fortæller FCM's kommercielle direktør Jacob Jørgensen på klubbens hjemmeside.

- Viaplay Group er ofte gået rigtigt langt i forhold til at sikre danske kampe på udebane, til glæde og gavn for de danske fodboldseere, siger han og fortsætter:

- Men denne gang har prisen fra de portugisiske rettighedshavere tilsyneladende været alt for højt, lyder det fra Jacob Jørgensen.

I stedet bliver der peget på, at midtjyderne kommer til at opdatere fra kampen på deres Twitter-konto, ligesom man kan følge statistikker i deres matchcenter på fcm.dk.

Kampen mellem Benfica og FCM spilles tirsdag klokken 21 på Estádio da Luz.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Medie: Daramy tæt på FCK-retur

Trækker op til bud: Stor interesse for Brøndby-stjerne

Henter ny keeper efter mareridtsstart