FCM-kaptajn var aldrig i tvivl: - Det var et statement

FC Midtjylland så muligheden for at bevise sin status som tophold og satte også bronzevinderne fra AGF på plads

AARHUS (Ekstra Bladet) : FC Midtjylland fuldendte med sejren i Aarhus bevisførelsen for, at holdet lige nu er det, som resten skal jagte.

Et mesterhold der rakte ud efter at kunne kaldes storhold.

- Der var snak om, at vi her kunne vise, at her er FC Midtjylland i førersædet.

- Det giver en enorm selvtillid, at vi bare kan gå ud og hente sejre over FC København og AGF, som bliver hold, der kommer til at byde sig til i toppen, sagde anfører Erik Sviatchenko efter kampen.

- Vi har overhovedet ikke været i tvivl om, at vi ville komme til at ligge nummer et, men det har været en tæt Superliga.

- Nu gør vi det så efter at have slået de to andre medaljetagere fra sidste sæson. Det er noget af et statement i forhold til resten af ligaen.

- At vi ligger nummer et samtidig med at vi har håndteret kampene i Champions League, det er noget af en præstation, sagde Erik Sviatchenko