FCM-kollaps af en anden verden

HERNING (Ekstra Bladet): Tak for juleøl. Sikke en adventsbryg som FC Midtjylland og AGF serverede til at lukke efterårssæsonen på.

En kamp der blev et vidnesbyrd om, hvor langt AGF er kommet i løbet af 2019.

De Hvide, iklædt julemandsrødt, leverede en gave til sine tilhængere og til alle dem, der drømmer om spænding om mesterskabet. På otte overdådige AGF-minutter i starten af anden halvleg gav de ulvene en lektion, som de senest oplevede da Alfredo Morelos og Rangers FC var forbi MCH Arena 8. august 2019.

Først kombinerede Mustapha Bundu igennem over AGF's højre flanke, hvor han ved hjørnefalget skubbede kuglen bagud til Bror Blume, der piskede et giftigt indlæg ind foran mål, hvor Patrick Mortensen var tæt på at komme frem til kuglen.

I stedet fortsatte bolden gennem feltet, hvor Casper Højer Nielsen fik masser af tid til at udvælge stedet for sin afslutning. Han huggede bolden forbi FCM-keeper Jesper Hansen og inde på stregen forsøgte Erik Sviatchenko forgæves at hindre bolden i at gå ind til 1-1.

På stadion blev målet annonceret som et selvmål - umiddelbart en hård vurdering, for det så ud til at Højers afslutning var på vej i nettet.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Blot 30 sekunder spillet af anden halvleg, og AGF havde lige taget hul på en periode, som bliver et samtaleemne til sommer, hvis FC Midtjylland ender med at misse guldet.

FC Midtjylland nåede lige at sunde sig før et decideret kollaps udspillede sig for øjnene af de mere end 11.000 tilskuere på topholdets hjemmebane.

Atter et angreb ført frem over AGF's højreside, hvor den tidligere FCM-spiller Alexander Munksgaard med stor præcision fandt Jon Thorsteinsson. Matchet overfor den brasilianske back Paulinho steg islændingen elegant op og tordnede sit hovedstød ind under overliggeren til 2-1 til AGF.

Et minut senere begyndte det at ligne et sammenbrud, da Mustapha Bundu piskede et kontraangreb frem og uselvisk satte Bror Blume op til 3-1.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Otte minutter spillet efter pausen og AGF havde sat Superligaens suveræne førerhold til vægs. Det kunne endda være gået endnu værre for bare minuttet efter var Mustapha Bundu tæt på at stryge alene igennem, men ydmygelsen blev afværget.

De første 45 minutter lignede ellers noget som FC Midtjylland så tit har profiteret af dette efterår. En stærk periode i anden halvdel af første halvleg endte med at AGF til sidst måtte bukke under, da Sory Kaba med en vidunderlig aflevering fandt Awer Mabil, der kunne gøre det til 1-0 efter 35 minutter med en flot helflugter.

Det var imidlertid en scoring, der faldt i en kamp, hvor AGF allerede havde vist, at de var kommet til topholdets hjemmebane for at spille med. Som regel er det kun FC København, der evner at udfordre ulvene med så meget substans på eget græs.

Men det var alligevel ikke en første halvleg, der signalerede den sensationelle udvikling, der ventede efter pausen.

Og FC Midtjylland viste efter den chokerende start på anden halvleg topholdets vilje til at afværge en chokerende afslutning på efteråret, men overfor de hårdt kæmpende gæster manglede den sidste skarphed.

Evander bankede en kæmpechance tårnhøjt over. Junior Brumado ramte stolpen. Og i slutfasen blev det for meget for Evander, der tabte hovedet totalt og fik to advarsler inden for to minutter, så han dermed står til karantæne, når foråret indledes.

