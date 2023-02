FCM må undvære sin anfører til Brøndby-brag

Når FC Midtjylland mandag aften tager imod Brøndby, må midtjyderne undvære holdets anfører, Erik Sviatchenko.

Den rutinerede stopper er ikke blevet en skade kvit, og derfor er han ikke med i truppen til kampen, fremgår det af klubbens hjemmeside.

- En trup, hvor Erik Sviatchenko og Júnior Brumado sidder ude, men begge forventes tilbage i næste uge, skriver klubben.

Sviatchenko sad også ude torsdag, hvor FCM tabte 0-4 på hjemmebane til portugisiske Sporting og røg ud af Europa League.

FCM indtager Superligaens femteplads, mens Brøndby aktuelt ligger nummer ni. Kun to point adskiller dog de to hold, så Brøndby kan tage et stort hop i tabellen, hvis Jesper Sørensens tropper vinder i Herning.

Både Brøndby og FCM åbnede foråret med store sejre. FCM vandt lokalopgøret mod Viborg med 4-0, mens Brøndby på en stærk anden halvleg vandt 5-2 hjemme over AC Horsens.