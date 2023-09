FCM og AGF får kæmpebøder for pyroteknik

FC Midtjylland og AGF har mandag fået et rap over nallerne for tilskuernes opførsel under klubbernes møde den 3. september.

For Fodboldens Disciplinærinstans har givet begge klubber en bøde på 150.000 for fansenes brug af pyroteknik.

FCM's fans gjorde ifølge kendelsen brug af 56 stk. pyroteknik, hvoraf fem til seks var kraftigt fyrværkeri.

- Den massive og organiserede anvendelse af pyroteknik ved indløb medførte udsættelse af kampstart i 1,5 til 2 minutter, skriver Disciplinærinstans i kendelsen.

Derudover ligges der vægt på, at det er midtjydernes ottende indberetning indenfor de seneste 12 måneder.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Sket flere gange

For AGF's vedkommende har Fodboldens Disciplinærinstans lagt vægt på, at der var tale om massiv og organiseret anvendelse af ca. 102. stk. pyroteknik, hvoraf ca. 50 af dem var ved indløb, der medførte udsættelse i 1,5 til 2 minutter.

Der tages her højde for, at det er niende gang, at der er en indberetning af AGF, hvilket også ligger til grund for den høje bøde.

De to klubber har to uger til at appellere kendelsen til Fodboldens Appelinstans.

Kampen mellem de to jyske klubber endte 1-1.

