FCM presser FCK: Brasser-magi i guldjagt

HOBRO (Ekstra Bladet): FC Midtjylland skulle fredag aften bruge brasiliansk samba-magi for at holde sig inde i Superligaens guldkamp.

Det leverede Evander, der med et mål og et oplæg sørgede for, at FC Midtjylland med lodder og trisser slog bundholdet Hobro.

Sejren var dog ganske fortjent og burde retteligt have været større, men Hobro og særligt Jesper Rask formåede at holde opgøret spændende helt frem til slut.

Mestrene satte sig tungt på kampen fra begyndelsen, og første advarselsbrøl kom, da Frank Onyeka efter et kvareter fandt Awer Mabil tæt under mål med et indlæg fra højre.

Kun en refleksredning fra Jesper Rask holdt australieren fra scoring, da kantspilleren måtte se sin afslutning blive vippet op på overliggeren.

Hobro-målmanden har holdt et højt niveau dette forår, men ti minutter senere kunne selv ikke ‘Goofy’, som keeperen kærligt kaldes i Himmerland, gøre det fjerneste ved det missil, som FC Midtjyllands brasilianske åbenbaring, Evander, fyrede af sted fra distancen.

Et nærgående FCM-hjørne blev afværget i første omgang, men Paul Onuachu bevarede køligt overblikket og fandt sin brasilianske medspiller tilbage i banen, og så sagde det ellers bare smask! 1-0 til FCM.

Evander havde kort efter muligheden for at fordoble føringen, da en fejl af Mathias Haarup satte Paul Onuachu i oplæggerens rolle nok engang. Den lange nigerianer sendte Evander fri mod mål, men denne gang svigtede venstrebenet.

Fem minutter før pausen trak Jesper Rask endnu en akrobatisk redning ud af ærmet. Denne gang var det Frank Onyeka, der satte hovedet på bolden i det lille felt efter et indlæg, men Rask fik på næsten magisk vis fistet bolden ud på stolpen.

Hobro var ikke i nærheden af at skabe noget offensivt. Der var ganske enkelt klasseforskel på de to mandskaber, og det blev illustreret bedst af, at Hobro blot satte små 50 succesfulde afleveringer sammen i første akt. Så holder man ikke længe på bolden.

Foto: BO AMSTRUP

Derudover lå værterne meget langt fra sine defensive markeringer. Velbekomme for en opskrift på fiasko.

Den opskrift krøllede hjemmeholdet så fuldstændig sammen i pausen, for Hobro kom ud som forvandlede. Spillet blev rykket op på gæsternes banehalvdel, og der blev holdt bedre i bolden.

Der skulle ikke gå mere end seks minutter, så tog Edgar Babayan bolden i egne fødder, udfordrede Joel Andersson én mod én og krøllede kuglen over i det fjerneste hjørne. Hobro havde udlignet. På sit første forsøg i kampen…

FC Midtjylland forsøgte at genfinde det momentum, man havde trumlet sig til i første halvleg, men helt det samme blev det ikke - heller ikke selv om ulvene sad på flæsket.

Foto: BO AMSTRUP

Mindre kunne dog også gøre det, for guldbejlerne fik med ti minutter tilbage udbytte af det pres, man trods alt fik lagt på hjemmeholdet.

Evander tog igen den offensive taktstok og afdriblede sin direkte oppasser, inden han sendte bolden ind i dunken på indskiftede Mayron George, der på aparte vis fik taget revanche for sine mange afbrændere mandag mod FC Nordsjælland.

Hobro kom aldrig i nærheden af at slå tilbage, og FC Midtjylland kunne derfor sætte tre essentielle point ind på guldkontoen. Midtjyderne er nu a point med FCK.

