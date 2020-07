FCM-profil stopper

Den finske landsholdsspiller Tim Sparv stopper i FC Midtjylland, når hans kontrakt udløber ved udgangen af juli.

Det oplyser FC Midtjylland på sin hjemmeside.

Sportschef Svend Graversen understreger, at det er en stor skikkelse, som de nykårede danske mestre tager afsked med.

- Tim har på mange måder været definerende for FC Midtjyllands udvikling. Han har med sit professionelle væsen været med til at forandre kulturen, og han er som person enormt dedikeret og målrettet.

- Det har hjulpet hans medspillere til at blive bedre - ikke bare i superligatruppen, men også på akademiet, hvor han har taget ansvar og engageret sig med stor passion og vejledt de unge spillere, siger han.

33-årige Sparv har spillet over 170 kampe for FC Midtjylland, som han kom til i 2014. Undervejs er det blevet til tre mesterskaber for den midtjyske klub.

Han fremhæver selv klubbens første mesterskab som noget særligt.

- Alle mesterskaberne og Europa står klart, men the first is the first. FC Midtjylland havde ikke tidligere vundet som klub, så det var naturligvis ekstraordinært, da vi vandt mesterskabet i 2015.

- Der tog vi et stort skridt op som klub og har spillet med om titlen lige siden, lyder det fra den finske landsholdsanfører.

Det er i denne sæson blevet til 17 optrædener i Superligaen for Sparv.

FC Midtjylland mangler to kampe i sæsonen. Onsdag skal holdet til Brøndby, inden det søndag lukker sæsonen på hjemmebane mod AaB.

