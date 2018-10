FCM sælger officielt Thorup - afløseren er på plads

Jess Thorup skal fremover stå i spidsen for den belgiske klub KAA Gent.

FC Midtjylland bekræfter torsdag på klubbens hjemmeside, at den har solgt cheftræneren gennem godt tre år til Gent.

Den 48-årige træner har indgået en treårig aftale med Gent.

- Det har været fantastisk for både min familie og jeg at blive en del af FCM-familien, og mit skifte skal ses som et tilvalg af en drøm og bestemt ikke et fravalg af FC Midtjylland, siger Jess Thorup til FCM's hjemmeside.

Det bliver, som Ekstra Bladet tidligere har berettet, Kenneth Andersen, der overtager jobbet i Midtjylland. Han kommer fra jobbet som U19-træner i klubben.

Blå bog: Jess Thorup Navn: Jess Thorup. Alder: 48 år (født 21. februar 1970). Nationalitet: Dansk. Karriere * Som spiller: 1989-1996: OB. 1996-1998: KFC Uerdingen (Tyskland). 1998: FC Wacker Tirol (Østrig). 1998-2005: Esbjerg. 2005: HamKam (Norge). 2006: Esbjerg. * Som træner: 2006-2013: Esbjerg (både som assistent- og cheftræner). 2013-2015: Ungdomslandsholdstræner for Danmark. 2015-2018: FC Midtjylland. 2018-: Gent (Belgien). Udvalgte meritter * Som spiller: Dansk Mester med OB i 1989. Pokalmester i 1991, 1993 med OB. * Som træner: Årets træner i 2013. Pokalmester med Esbjerg i 2013. Dansk mester med FC Midtjylland i 2018. Kilde: Ritzau

Skandale under opsejling: Politiet afbrød Thorup-forhandling

FCM indkalder til pressemøde: - Det er ikke verdens undergang

Skræmmende statistik i Thorups nye klub: 19 trænere på 18 år