FCM satser stort: Græsk stjerne topper stadig listen

Den sportslige ledelse i FC Midtjylland har absolut ikke givet op på Celtic-bomberen Georgios Giakoumakis, og jagten på ham er ved at udvikle sig til en af de større transfersagaer i Superligaen her i januar.

Den fysisk stærke græker topper ifølge Ekstra Bladets oplysninger stadig ønskelisten på Heden.

Interessen er ikke blevet mindre af, at FC Midtjylland har brug for at bringe kvalitet ind, efter at Anders Dreyer og Evander er fortid i klubben, og salgene af de to har givet Claus Steinlein og co. flere midler til at sikre sig den dyre grækers underskrift.

Som Ekstra Bladet forstår det, stiller Giakoumakis og hans bagland fortsat tunge lønkrav til kontrakten, hvilket Ekstra Bladet også beskrev for et par uger tilbage, hvor det reelt så ud til, at grækeren satsede på en tungere lønpose end den i Herning.

Det er den knude, FC Midtjylland stadig forsøger at løse, siden de første gang rettede henvendelse på ham i begyndelsen af januar.

Midtjyderne ser ud til at have fået fornyet håb, da Giakoumakis for nuværende er opsat på at blive i Europa. Det til trods for at BBC onsdag skrev, at MLS-klubben Atlanta United har indledt samtaler med ham.

Angriberen er selv ved at beslutte sig for, hvor hans fremtid skal være, og meget tyder på, at han er fast besluttet på ikke at blive i Celtic, der i de seneste to kampe udeladt ham i kamptruppen.

Den officielle forklaring på det, som Celtic-træner Ange Postecoglou har leveret, er en skade, men ifølge Ekstra Bladets kilder i Skotland er der tale om noget andet.

Giakoumakis' agent, Blash Hosseini, har tilmed for nylig været i Skotland for at finde en løsning på situationen.

Tidligere har Ekstra Bladet beskrevet, at prisskiltet på 50 millioner kroner er i den høje ende for FC Midtjylland, ligesom de måttet slås mod pengestærke Urawa Reds fra Japan, der konkret har tilbudt Giakoumakis en million pund om året efter skat, hvilket svarer til små 8,5 millioner kroner.

Spilleren skulle imidlertid være klar til at sænke sine lønkrav mod at blive i Europa, mens Celtic til gengæld skulle stå fast på prisen.

Men FC Midtjylland nærmer sig også en betydelig pengeindsprøjtning fra Portugal ...