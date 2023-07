FCM-stjerne dybt påvirket: Hovedet er der ikke

Transferspekulationerne omkring FC Midtjyllands helt store profil Gustav Isaksen er glohede.

Og den store interesse har i den grad påvirket hovedpersonen selv.

Det fortæller han til Viaplay efter torsdagens Conference League-kvalifikationskamp mod Niederkorn fra Luxembourg.

- Det gør det. Men jeg prøver at holde snuden i sporet. Men det er ikke lige så nemt, som når der ikke er nogen spekulationer. Jeg prøver at spille, så godt jeg kan, og jeg er bare glad for, at vi vinder, fortæller han.

- Hovedet kan godt flyve nogle steder hen, og man kan godt miste fokus, men jeg arbejder med det, og jeg gør det så godt, jeg kan.

Gustav Isaksen kan snart være fortid i Superligaen. Foto: Ernst van Norde

Træner erkender

Det har også været en forvandlet Isaksen, man har kunnet se i sæsonens to første kampe.

I Superliga-premieren brændte han blandt andet et straffespark og var generelt ikke farlig. Og i torsdagens sejr på 2-0 mod Niederkorn udeblev skarpheden igen.

Og det er også blevet bemærket hos FC Midtjyllands træner Thomas Thomasberg.

- De første par kampe har ikke været den Gustav, vi så, siger han til Viaplay efter kampen.

Gustav Isaksen har svært ved at holde fokus lige nu, siger han selv. Foto: Ritzau Scanpix

Rekordsalg

22-årige Gustav Isaksen var den den helt store profil for FC Midtjylland i seneste sæson, og i juni fortalte direktør Claus Steinlein efter en kamp mod Viborg, at klubben forventer, at et kommende salg af profilen vil slå rekord og ende over 135 millioner kroner, som er klubbens største salg i historien.

- Du kan ikke sige et enkelt beløb. Det skal være rekord i FC Midtjylland, og jeg forventer også, det bliver rekord i Superligaen, fordi han er noget helt unikt. Grunden til jeg kan sige det, er den europæiske kampagne, han havde, hvor han viste et niveau, som var rigtig, rigtig højt, sagde han til Ekstra Bladet og den resterende presse.

- Så hele Europa ved godt, at han har topniveauet på driblinger, finter og fart, og nu har han bevist, han kan sparke den i kassen, og det er penge værd ude i Europa.

Ifølge direktøren er der interesse fra stort set alle ligaer i Europa.