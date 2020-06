FCM stoppede storklubs frieri til Priske

FC Midtjylland har afvist at slippe sin succesfulde cheftræner, Brian Priske, til Standard Liége.

Den belgiske storklub havde ifølge kilder i Belgien udset sig Brian Priske til topkandidat til at overtage trænersædet på Stade Maurice Dufrasne efter Michel Preud'homme.

Belgierne tog kontakt til FC Midtjylland, men ulvene smækkede stort set røret på, inden samtalen kom i gang.

Brian Priske blev forfremmet til cheftræner i FC Midtjylland i efteråret, da Kenneth Andersen valgte at trække sig.

Ved den lejlighed fik Brian Priske en lang aftale, og topholdet vurderer, at der er behov for ro på trænersiden nu, så holdet maksimerer muligheden for at sikre det internationale gennembrud, der er kikset så ofte.

Interessen fra Standard Liége er naturlig. Da FC Midtjylland i 2018 vandt mesterskabet, var det Jess Thorup, der trak i trådene. Han blev senere lokket til Gent, hvor han har været en stor succes. Den afkortede belgiske sæson sluttede med sølv til Gent.

Dertil kommer, at Brian Priske har et godt navn i Belgien, hvor han både optrådte for Genk og Club Brugge som aktiv.

Selv om Brian Priske dermed ser ud til at blive hængende i Danmark i denne omgang, så ligger en kommende karriere udenlands i kortene. Således var han tæt på, at blive snuppet til rollen som dødboldsspecialist hos Pep Guardiola i Manchester City, da klubben var på udkig efter en træner for halvandet år siden.

Den store interesse for Brian Priske er et vidnesbyrd om en kometkarriere på cheftrænerposten. Så sent som sidste sommer var Priske i dialog med AC Horsens, da han sad fast i rollen som assistenttræner under Kenneth Andersen.

Standard Liége hører traditionelt med blandt topholdene i Belgien, og klubben har vundet medaljer de foregående to sæsoner, men en skuffende femteplads i indeværende sæson får nu klubben til at skifte cheftræner.

Ekstra Bladets dommerekspert: Derfor var rødt kort i orden