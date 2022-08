FCM tæt på ny cheftræner

Cheftrænersædet i FC Midtjylland har været ledigt siden Bo Henriksens fyring, men nu tyder meget på, at det på permanent basis bliver optaget igen inden længe.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er midtjyderne nemlig tæt på at lande en aftale med den nuværende akademidirektør i Barcelona, Albert Capellas. Den 54-årige spanier og FC Midtjylland er enige om de store rammer i en aftale, og Capellas ønsker en kontrakt på tre år.

Den tidligere Brøndby-assistent og U21-landstræner er da også midtjydernes førsteprioritet, og hvis Barcelona vil slippe ham, så bliver han efter alt at dømme også den næste, nye træner i den danske Superliga.

I sidste uge var Capellas ifølge B.T. tilmed til et møde i Herning for at diskutere jobbet med FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein.

Artiklen fortsætter under billedet..

FC Midtjyllands direktør Claus Steinlein. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Annonce:

Det er den tidligere AaB-sportschef Allan Gaardes rekrutteringsfirma, OneNexus, der har hjulpet til med rekrutteringen af FC Midtjyllands kommende cheftræner - og de har derfor også stået for de indledende manøvrer med Albert Capellas.

FCM arbejder ifølge Ekstra Bladets oplysninger på at få aftalen på plads så hurtigt som overhovedet muligt - og gerne i denne uge, men det hele afhænger lige nu af Barcelona, fordi 'Ulvene' som udgangspunkt gerne vil kapre akademidirektøren uden at skulle kompensere Barcelona.

Derfor skal Capellas altså have lov at gå, før FC Midtjylland kan underskrive den færdige kontrakt. En kontrakt, som Capellas selv er meget ivrig efter at få på plads.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også:

Transferbrag lurer i FCK: PC har ét stort skud i bøssen