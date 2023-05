FCN har købt FCK-spillers bror

Tipsbladet kunne i sidste uge fortælle, at Daniel Ingi Jóhannesson er på vej til FC Nordsjælland. Han er 16 år, midtbanespiller og islænding.

Og så er han lillebror til FC København-spilleren Ísak Bergmann Jóhannesson.

Daniel Ingi Jóhannesson skal lige have afsluttet folkeskolen, og så rykker han teltpælene til Danmark for at tørne ud for FC Nordsjælland, og Ísak Bergmann Jóhannesson glæder sig helt vildt til at få lillebror til byen.

- Der er ikke langt fra København til Farum, så han kan bo hos mig i min lejlighed, og det bliver dejligt. Min kæreste kommer også, så vi kan være en lille familie her i København, siger Ísak Bergmann Jóhannesson til Tipsbladet med et stort smil.

Rift om det islandske talent

Daniel Ingi Jóhannesson skifter til FC Nordsjælland fra IA Akranes, hvor han trods sin unge alder er noteret for ni førsteholdskampe. Islændingen har hele tre gange trænet med i FC København, som også gerne ville have haft fingrene i midtbanetalentet.

- FC København viste også interesse, men han har valgt FC Nordsjælland. Det bliver spændende. Han er en meget dygtig spiller, som man godt kan se i Superligaen om to eller tre år, fastslår Ísak Bergmann Jóhannesson.

FCK-islændingen har ikke fået meget spilletid i foråret, men spillede blandt andet fra start i Champions League-kampen mod Sevilla i efteråret. Foto: Jens Dresling

Ísak Bergmann Jóhannesson fortæller, at han to gange har afvist FC Nordsjælland, men han er sikker på, at Farum-klubben bliver en god arbejdsgiver for lillebror.

- Jeg synes, det er flot, at han har valgt at tage et andet skridt, end jeg gjorde. Det kan godt være svært at spille med sin storebror, og FC Nordsjælland har vist, at de er dygtige til at udvikle talenter og sælge dem til udlandet. Jeg er sikker på, han kommer til at gøre det godt, siger Ísak Bergmann Jóhannesson og tilføjer:

- Mit bedste råd til ham er, at han skal holde fast i sig selv. Han skal være en god holdkammerat og en god fyr, og så skal han selvfølgelig give den gas på træningsbanen hver eneste dag. Hvis man er mentalt stærkt, kan man nå langt i sin karriere, og Daniel er mentalt stærk. Vi har det nok fra vores far, som har spillet i Premier League.

Har det ikke fra fremmede

Daniel og Ísaks far er 43-årige Joey Gudjónsson, der er assisterende landstræner på Island og som aktiv repræsenterede klubber som Aston Villa, Wolverhampton, Leicester, Burnley og Huddersfield.

Hvis man kan huske Joey Gudjónsson som spiller, har man et indtryk af, hvad Daniel Ingi Jóhannesson er for en type på banen.

- Daniel er midtbanespiller og minder som type nok lidt om vores far. Han kan godt lide at gå hårdt til den i duellerne, hvor jeg nok lidt mere er en pasningsspiller Han er højrebenet og kan løbe rigtig mange meter, fortæller Ísak Bergmann Jóhannesson.