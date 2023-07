FCN køber franskmand

I halvandet år har midtbanespilleren Rocco Ascone været tilknyttet FC Nordsjælland på en lejeaftale.

Men nu er det lykkedes for FCN at gøre aftalen permanent. Rocco Ascone har fået en femårig kontrakt i FCN. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

FCN-sportschef Jan Laursen forklarer, at han længe har arbejdet på at få en aftale i hus med Lille.

- Rocco har gennem det sidste halvandet år hos os udviklet sig utrolig meget, og vi kender hans store kvaliteter, hvilket også kommer til udtryk ved hans udtagelse til det franske U20-landshold.

- Rocco har et kæmpe potentiale og er samtidig en spiller, der rent menneskeligt passer utrolig godt ind i klubben, da han forstår vores værdier og måde at arbejde og spille på, siger Jan Laursen til klubbens hjemmeside.

19-årige Rocco Ascone er noteret for 18 kampe for FCN, der endte på andenpladsen i Superligaen i sidste sæson. Det er blevet til tre mål og to assister for Farum-mandskabet.

- Jeg er virkelig glad for at vende tilbage til FC Nordsjælland, da det har været et ønske for mig længe. Det er meget specielt at skrive under på en permanent aftale med klubben, da jeg føler mig hjemme her.

- Sidste års erfaringer har kun motiveret mig endnu mere til at levere mit ypperste for denne klub, siger Rocco Ascone.

FC Nordsjælland åbner den kommende sæson i Superligaen med en kamp hjemme mod Viborg FF mandag aften.