FCN på guldkurs igen efter ydmygelse af OB

Der var store chancer i begge ender, da FC Nordsjælland fredag aften tog første sejr i foråret med en 4-2-sejr hjemme mod OB i Superligaen.

Efter en lige første halvleg trådte FCN i anden halvleg på gaspedalen og sikrede sig med tre mål en sikker sejr.

FCN dominerede i store dele af opgøret, men målmand Andreas Hansen måtte undervejs diske op med store redninger.

Hjemmeholdet greb kampen offensivt an, mens OB virkede til at være tilfredse med et kompakt udtryk med fokus på omstillinger.

Resultatet betyder, at FCN nu topper Superligaen med syv point ned til Viborg på andenpladsen. OB er nummer syv efter 19 spillerunder.

OB startede opgøret med et dybt udgangspunkt, og det gav FCN plads til at spille rundt i egne kæder.

Efter 28 minutter lykkedes det FCN at finde plads centralt, og så kunne angriberen Wahid Faghir vende rundt og sende bolden over i det lange hjørne til 1-0.

OB reagerede ved at gå langt mere offensivt til værks, og det gav kort før pausen udbytte, da kantspilleren Mads Frøkjær udnyttede en stor fejl i FCN-defensiven og sparkede OB på 1-1.

Få minutter senere havde Frøkjær mulighed for at bringe OB foran, men han brændte sin friløber på en fremadstormende Andreas Hansen i FCN-målet.

Kampbilledet fortsatte fra starten af anden halvleg, men efter en times spil satte FCN tingene på plads.

Efter 63 minutter slog FCN til efter et frispark, da Faghir kunne prikke sin anden scoring i mål til 2-1.

Hjemmeholdet fortsatte med at klø på, og ti minutter senere blev det da også 3-1. Mads Kristian Hansen fandt Ernest Nuamah, som styrede det flade indlæg i nettet.

Ti minutter før tid lukkede Emiliano Marcondes for FCN, da han gjorde det til 4-1 efter en løs bold i feltet.

OB fik efter 86 minutter pyntet på resultatet, da FCN’s Kian Hansen blev noteret for et uheldigt selvmål.