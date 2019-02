FCN sejrede med hjælp af stor dommerfejl

FARUM (Ekstra Bladet): Foråret viste sig sin flotteste side i Farum i dag, hvor en skyfri himmel gav plads til solen over Right To Dream Arena.

Der var dog lidt skyer for solen ved det første Nordsjælland-mål i 2-1-sejren. Her kom dommerne i fokus, da målet ikke skulle have været godkendt, da en FCN-spiller stod i offsideposition.

Det pillede dog ikke ved, at der med 14 mål i de seneste tre opgør mellem dagens kombattanter var lagt i ovnen til en fornøjelig eftermiddag i en kamp, hvor begge hold havde hårdt brug for tre point.

FCN stillede uden en karantæneramt Victor Nelsson op i en 4-3-3, mens Hobro lagde fra land i en vanlig 4-5-1.

FCN satte fra start Hobro under pres og forsøgte at få sat fart og tempo i spillet. Og selvom de blev belønnet med et par chancer i kampens første minutter, manglede den sidste skarphed.

Lidt efter lidt kom Hobro dog bedre med, men det var FCN der efter 11 minutter kom til kampens første store chance, som Skov Olsen, efter fint forarbejde, dog satte lige på Kirkevold i Hobro målet.

Kampen fortsatte med FCN som spilstyrende, mens Hobro primært viste tænder på omstillingerne. Holdet fra Farum fik spillet sig frem til de største chancer, men skarpheden manglede på de sidste meter.

I det 42. minut kom så kampens første scoring. Efter en belejring af Hobro-feltet med tre afslutninger indenfor få minutter, fik FCN endelig bragt sig foran.

Damsgaard serverede bolden ind i det lille felt, hvor den efter et gedigent klumpspil havnede hos Nicklas Strunck, som fik tacklet læderet over stregen. 1-0 og en fortjent føring til hjemmeholdet, men scoringen burde ikke have været godkendt.

Efterfølgende viste tv-billederne nemlig, at Strunck havde modtaget bolden fra Godsway Donyoh, som var i offsideposition.

Anden halvleg fortsatte i samme spor som første.

FCN sad på spillet, og burde have bragt sig foran både 2-0 og 3-0 efter 10 minutters spil, med to store chancer til Skov Olesen.

På et eller tandløst Hobro mandskab markerede Mathias Haarup sig, med flere gode løb frem af banen, og en fin afslutning lige over mål.

Mod kampens slutning fik Andrea Skov Olsen dog taget revanche, da han i det 84. minut fordoblede hjemmeholdets føring. Efter en flot vending i feltet fik han chippet bolden over Jesper Rask over i det modsatte hjørne. 2-0 til hjemmeholdet.

I kampens overtid fik Gottfredsen lov til at reducere til 2-1 for Hobro, men mere blev det ikke til, og de tre point havnede i Farum.

