Fem unge mænd er blevet varetægtsfængslet for at have frarøvet en fodboldtrøje fra tre fans efter en kamp mellem Hvidovre og FC København

Efter Superliga-kampen mellem Hvidovre og FC København 18. august i Hvidovre, opstod der tumult uden for stadion.

I forbindelse med episoden fortalte politiet til Ekstra Bladet, at der formentlig var tale om en gruppe Brøndby-tilhængere og FCK-tilhængere, der var stødt sammen.

Nu skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelese, at tre mænd blev overfaldet og frarøvet en fodboldtrøje af en anden gruppe mænd.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev de tre mænd overfaldet af personer iført blå og gule elefanthuer. De blev overfaldet med både spark og slag til hovedet og på kroppen, hvorefter overfaldsmændene stak af.

Fem unge mænd mellem 18 og 28 år er nu blevet varetægtsfængslet og sigtet for at frarøve en fodboldtrøje og en jakke, ligesom de også er blevet sigtet for vold.

Annonce:

Alle mændene er varetægtsfængslet frem til 3. oktober.

'Varetægtsfængslingerne af de fem mistænkte er med til at sende et klart signal om, at myndighederne ser meget alvorligt på kriminalitet begået i hooliganmiljøet,' siger sagens anklager Natascha Poulsen i pressemeddelesen.

En af mændene har valgt at kære sin varetægtsfængsling, mens de fire andre har taget betænkningstid.

Slag og spark i ansigtet

En af gerningsmændene blev fremstillet i grundlovsforhør allerede dagen efter kampen.

Af retsbogen fra grundlovsforhøret fremgår det, at de fem gerningsmænd blandt andet stjal fodboldtrøjen og jakken fra det ene af ofrene ved brug af vold.

De to andre ofre blev desuden udsat for slag og spark i ansigtet og på kroppen.

Ekstra Bladet er bekendt med mandens identitet. Af hans sociale medier fremgår det tydeligt, at han er inkarneret Brøndby-fan.