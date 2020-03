Ferien i farezonen

- Vi samarbejder med Divisionsforeningen og er opmærksomme på, at spillernes sommerferie kan ende med at blive udskudt, siger Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen

Divisionsforeningen vil gøre alt, hvad den kan for at få de bedste danske fodboldrækker færdigspillet i denne sæson.

Men lige nu er det usikkert, hvornår fodbolden kan genoptages. Foreløbig er alt aflyst resten af marts og det virker ikke sandsynligt, at fodbolden kan genoptages allerede i begyndelsen af april. Ikke mindst set i lyset af, at Regeringen for nylig lukkede grænserne til og med 13. april. Situationen er alvorlig og fodbold er lige nu ikke højeste prioritet.

Den voldsomme udvikling i corona-virussen ser ud til at få indflydelse på topspillernes sommerferie, fordi Superligaen, 1. og 2. division kan blive forlænget til og med juni, nu hvor EM er blevet udskudt.

- Vi er i en god dialog med Divisionsforeningen og er opmærksomme på, at et scenarie kan blive, at spillernes ferie må udskydes, hvis turneringerne skal færdigspilles i hele juni, siger Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen, til Ekstra Bladet.

Spillernes ferie kan blive påvirket af conona-virussen. Hvis EM bliver flyttet, kan det være nødvendigt at tage juni i brug for at spille sæsonen færdig. Foto: Jens Dresling, Polfoto.

I Divisionsforeningen er man opmærksom på, at coronaen vil påvirke spillernes ferieplaner.

- Vi skal snarest have en snak med Spillerforeningen om spillernes ferie, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.

- For vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få sæsonen færdigspillet. Det er meget vigtigt for os, pointerer han.

Kampene 1. marts, der blev afviklet uden tilskuere, blev de foreløbigt sidste på grund af corunavirussen. Nu er spørgsmålet, hvornår sæsonen kan genoptages. I værste fald går det ud over spillernes ferie. Foto: Lars Poulsen.

Skal være færdig 30. juni

Michael Sahl Hansen er af den opfattelse, at turneringerne rundt omkring i Europa skal afsluttes senest 30. juni.

- Kontrakterne er gældende til 30. juni. Det bliver vigtigt, at turneringerne kan afsluttes senest på den dato. Det er skæringsdatoen for klubskifter. Som situationen er, har jeg svært ved at se vi spiller de nuværende turneringer videre efter 30. juni, siger Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen, til Ekstra Bladet.

