Festen fortsætter: AGF bomber videre

AARHUS (Ekstra Bladet): Han kom ikke på måltavlen selv, men til gengæld lagde ustyrlige Mustapha Bundu op til alle AGF's mål, da aarhusianerne fortsatte Superliga-festen med en 3-1-sejr over FCN Nordsjælland.

Hjemmeholdet fik en sand drømmeindledning på opgøret, da helten, Mustapha Bundu, efter en håndfuld minutter for første gang gjorde opmærksom på sig selv søndag og fløj igennem på sin kant.

Den lynhurtige afrikaner satte Ulrik Yttergård i omstillingen og trampede sig igennem til en afslutning på Nicolai Larsen.

Returen endte igen hos Bundu, der havde bevaret overblikket og spillede Jakob Ankersen helt fri på midten. Derfra var det en smal sag for Ankersen at bringe sit hold i front.

Mustapha Bundu blev igen-igen helten for AGF. Kanten fra Sierra Leone har gang i et imponerende efterår. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Så kunne man tænke, at formstærke AGF ville kvase udesvage FCN. Hændelsesforløbet blev dog anderledes.

Efter formiddagsforskrækkelsen fik de unge Farum-drenge nemlig hurtigt styr på deres flydende pasningsspil og kreerede et hav af lige-ved-og-næsten-chancer omkring AGF-feltet. Kun dårlige førsteberøringer forhindrede et sandt skydetelt mod Aleksandar Jovanovic.

Serberen fik dog vist sig værd mod slutningen af første halvleg. Først leverede keeperen en decideret vanvittig redning på en flugter fra Mads Døhr Thychosen fra kanten af det lille felt, og siden trak Jovanovic en fodparade frem på en afslutning fra nært hold.

Med fire minutter til pausen kom den fortjente udligning dog. På en højst uventet måde.

Mikkel Rygaard slog et hjørnespark højt i feltet, og AGF’erne formåede ikke at dække Kian Hansen op, selv om den tidligere FCM-spiller er den ene af blot to hovedstødsstærke FCN’ere. Derfor kunne Kian Hansen dirigere bolden i en bue over Jovanovic.

Kian Hansen bragte balance i regnskabet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kampens dramatiske højdepunkt stod FCN-backen Clinton Antwi for, da han i en hovedstødsduel fløj ud over sidelinjen og direkte på hovedet ned i AGF’s stenbelagte udskiftningsboks. Han måtte blødende lade sig udskifte, og meldingerne lød på en flænge på kæben og en i nakken, mens der var mistanke om en hjernerystelse. Grimt så det ud.

AGF kom ud med en anderledes gnist til anden halvleg, og særligt lange Frederik Tingager truede i et par situationer – naturligvis med hovedet. Tingager blev både afvist af stolpen og på stregen af Mads Døhr Thychosen.

Efter en time kunne de nordsjællandske diger ikke holde længere. Mathias Rasmussen smed bolden til Mustapha Bundu, og så gik det stærkt.

Bundu viste igen godt overblik og fandt Bror Blume med en cutback. Igen et mål skabt af ustyrlige Mustapha Bundu, der vel er en stærk kandidat til efterårets profil i Superligaen.

Der er ingen grund til hverken bekymringer eller sure miner i Aarhus disse tider. AGF og David Nielsen er er stærkt kørende. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

AGF-kanten gav i hvert fald endnu et argument bare få minutter senere. Bundu så et hul i FCN-feltet, som ingen andre ville have set, hvilket fik Ulrik Yttergård til at trække ureglementeret i bremsen. Patrick Mortensen eksekverede straffesparket med sikkerhed.

Aktionen tæller måske ikke som en assist i statistikkerne, men Bundus aktion, der førte til straffesparket, var intet mindre end genial.

Så var den ged ellers barberet, og FC Nordsjælland var aldrig tæt på at få vendt tingene. Dermed kan festen fortsætte i Aarhus, hvor Superliga-mandskabet for alvor er en del af topkampen efter seks sejre i streg!

