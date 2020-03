Fik 141 Superliga-kampe: Nu er det slut

Tobias Mikkelsen har valgt at indstille sin aktive karriere. Det bekræfter den 33-årige spiller over for bold.dk.

Hans sidste klub i karrieren blev dermed Helsingborgs IF, som han forlod ved udgangen af 2019.

Mikkelsen trænede efterfølgende med i FC Helsingør, men det blev ikke til en aftale mellem parterne, og nu har han altså stillet støvlerne på hylden.

- Status er, at jeg er stoppet. Efter min tid i Helsingborg, hvor det ikke blev til mere, og i og med at jeg er ret kræsen, i forhold til hvor jeg bor, og det hele hele skal hænge sammen med min kone, så var der ikke så mange alternativer. Derfor har jeg besluttet, at det var det, siger Mikkelsen til bold.dk.

Han blev i 2007 hentet til Brøndby fra Lyngy Boldklub, og kantspilleren var dengang et af de mest lovende talenter i dansk fodbold.

I 2009 gik turen videre til FC Nordsjælland, som han har tørnet ud for i to omgange, og derudover har han også repræsenteret Greuther Fürth, Rosenborg og Brisbane Roar.

I Superliga-regi noterede den offensive profil sig for 141 kampe og 20 mål.

Tobias Mikkelsen har også været inde omkring det danske landshold, og ved EM i 2012 var han på banen i alle tre gruppekampe mod Holland, Portugal og Tyskland.

Karrieren bød på mesterskaber og pokaltitler i både Danmark og Norge.

Middagen der ændrede FCK-lønnen

Vandt legendarisk finale: Endte som national skændsel